Come muoversi al Mugello: navette gratuite e treni straordinari per il Motomondiale

Autolinee Toscane e Trenitalia potenziano i collegamenti per il Gran Premio al Mugello: tutte le corse speciali, orari e suggerimenti per evitare imprevisti

Il weekend del Motomondiale al Mugello richiede una pianificazione attenta degli spostamenti: per sabato 30 e domenica 31 maggio 2026 le istituzioni locali e i gestori dei servizi hanno predisposto misure straordinarie per facilitare l’afflusso e il deflusso degli spettatori. Autolinee Toscane, in collaborazione con la Regione Toscana, attiverà navette dedicate dalle stazioni più vicine, mentre Trenitalia ha previsto corse supplementari per aumentare la capacità sulle linee regionali.

Le soluzioni combinate treno+bus sono pensate per limitare il traffico su strada e velocizzare i collegamenti fino al punto più prossimo raggiungibile del Mugello Circuit. Il piano include orari precisi, numero di mezzi impiegati e percorsi dettagliati: conoscere questi elementi aiuta a scegliere l’opzione più adatta e a ridurre l’esposizione a possibili ritardi legati all’elevata affluenza.

Servizi bus straordinari attivati da Autolinee Toscane

Per agevolare l’accesso al circuito, Autolinee Toscane ha predisposto navette straordinarie con partenze dalle stazioni di Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve. Questi collegamenti sono pensati come raccordo finale per chi arriva in treno: la frequenza e il numero di autobus variano tra sabato 30 e domenica 31 maggio 2026 per adattarsi ai flussi della Sprint Race e della giornata di gara. Tenere conto dei periodi di massima affluenza è fondamentale per scegliere l’orario di arrivo e rientro.

Collegamento dalla stazione FS di Borgo San Lorenzo

Dalla stazione di Borgo San Lorenzo è previsto un servizio di navetta diretto fino al Bivio per Figliano. Il servizio di sabato 30 maggio 2026 sarà attivo dalle 8:00 alle 20:00 con 2 autobus; domenica 31 maggio 2026 le corse saranno potenziate e operate con 4 autobus dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00. Il percorso ha una lunghezza di 2,6 km e un tempo indicativo di percorrenza in condizioni normali di circa 4 minuti, ma i tempi possono aumentare per l’intenso traffico di accesso al circuito.

Collegamento dalla stazione FS di San Piero a Sieve

Da San Piero a Sieve sarà in funzione un servizio circolare con percorsi differenziati tra sabato e domenica. Sabato 30 maggio 2026 il servizio circolare opererà dalle 8:00 alle 22:00 con 1 bus lungo un anello che tocca Rotonda Coltelli, centro commerciale, Arrabbiata, Palagio e vie cittadine; il percorso di andata è di 8,5 km (circa 11 minuti in condizioni normali) e il ritorno di 7,7 km (stima simile). Domenica 31 maggio 2026 il circolare, sempre con 1 bus, coprirà l’arco 8:00-13:00 e 15:00-20:00 su un anello più breve (circa 5,8 km e ~8 minuti per tratta).

Potenziamento ferroviario con otto corse straordinarie

Trenitalia, in accordo con la Regione Toscana, rafforzerà l’offerta ferroviaria per il gran premio: oltre a un aumento dei posti sui treni ordinari, sono previste corse aggiuntive per facilitare gli spostamenti verso la stazione di Borgo San Lorenzo, nodo principale per raggiungere il circuito. Il potenziamento riguarda in particolare la giornata di domenica 31 maggio 2026, con corse speciali sia in partenza verso il Mugello sia per il rientro post-gara.

Treni straordinari in andata

Per la mattina di domenica sono stati programmati treni supplementari tra Firenze, Faenza e Borgo San Lorenzo: tra gli esempi più rilevanti il Regionale R 94479 (Firenze Santa Maria Novella 08:20 → Borgo San Lorenzo 09:05) e il Regionale R 94511 (Firenze SMN 09:35 → Borgo San Lorenzo 10:23). È inoltre previsto il Regionale R 94508 in partenza da Faenza alle 08:54 con arrivo a Borgo San Lorenzo alle 10:48, utile per chi proviene da aree dell’Emilia-Romagna.

Treni straordinari di rientro

Dopo la gara domenicale il piano include più corse per il ritorno: tra queste il Regionale R 94512 (Borgo San Lorenzo 16:45 → Firenze SMN 17:30), il R 94514 (Borgo San Lorenzo 17:00 → Firenze SMN 17:48), il R 94481 verso Faenza (partenza 17:22), il R 94516 (17:47 → Firenze SMN 18:43) e il già citato R 94524 che circola anche come supplementare. Consulta sempre i dettagli delle fermate e gli orari ufficiali per pianificare il rientro.

Consigli pratici e avvisi utili

Per evitare disagi è consigliabile programmare il viaggio con anticipo: verificare aggiornamenti sui canali ufficiali di Trenitalia e Autolinee Toscane, arrivare con margine rispetto alle partenze e considerare l’opzione treno + navetta per ridurre i tempi complessivi. Ricorda che i tempi di percorrenza indicati sono riferimenti in condizioni di traffico normali; in caso di afflusso eccezionale le attese possono allungarsi. Infine, tenere presenti gli orari di potenziamento (30 e 31 maggio 2026) permetterà di scegliere le corse più comode e sicure.