Pierre Gasly si unisce ad Alpine per affiancare Esteban Ocon dal 2026

Alpine completa la coppia francese con Pierre Gasly: esperienza, vittorie e un contratto pluriennale per puntare a podi e titoli

Il BWT Alpine F1 Team ha ufficializzato l’ingaggio di Pierre Gasly che, a partire dalla stagione 2026, sarà il nuovo compagno di squadra di Esteban Ocon. L’acquisizione arriva con un contratto pluriennale e rappresenta per la scuderia un investimento su un pilota che combina ambizione e risultati già maturati in pista. Questa scelta è pensata per accelerare lo sviluppo della squadra e consolidare le aspirazioni verso i piazzamenti di vertice.

Nato a Rouen, Pierre Gasly completa un assetto di guida che segna il ritorno di un duo 100% francese all’interno del campionato: un elemento di orgoglio per la casa madre e una novità nel contesto della Formula 1 moderna. Il percorso sportivo di Gasly, tra titoli giovanili e gare vinte in categoria regina, è alla base della decisione del team.

Un profilo costruito sui risultati

La carriera di Pierre Gasly in Formula 1 è partita dopo successi nelle categorie propedeutiche: tra questi figurano il titolo in GP2 Series e vittorie in campionati minori come la Eurocup Formula Renault. In F1 ha debuttato con la scuderia che oggi è conosciuta come Toro Rosso, ha avuto un periodo in Red Bull Racing e ha trovato la sua prima affermazione personale al Gran Premio d’Italia 2026 con i colori dell’AlphaTauri. Questi risultati offrono ad Alpine una base solida di esperienza, utile sia in gara sia nello sviluppo della monoposto.

Caratteristiche tecniche e adattabilità

Gasly è apprezzato per la sua costanza e per la capacità di massimizzare le opportunità in gara: il suo approccio combina sensibilità nel setup e attitudine a estrarre il massimo dalle condizioni variabili. L’inserimento in un progetto che punta sulla progressione tecnica richiede proprio queste doti. Per Alpine l’arrivo di un pilota con esperienza in diverse strutture e con una vittoria già maturata in Formula 1 significa accelerare il processo di apprendimento e miglioramento del pacchetto complessivo.

Dichiarazioni e obiettivi condivisi

Il pilota ha espresso entusiasmo per l’ingresso nel team, sottolineando come gareggiare per una scuderia con forti radici francesi rappresenti un elemento emozionale. Ha ringraziato la squadra di provenienza per il percorso condiviso e ha dichiarato l’intenzione di portare la sua esperienza per lottare stabilmente per il podio e contribuire alla rincorsa ai titoli mondiali. Dal canto loro, i vertici di Alpine hanno accolto Gasly come una pedina fondamentale per raggiungere gli obiettivi tecnici e sportivi fissati per le prossime stagioni.

Visione del team

La direzione sportiva ha evidenziato che l’inserimento di Gasly si inserisce in un progetto a medio termine, pensato per consolidare la competitività della squadra. L’obiettivo è che la coppia composta da Pierre Gasly e Esteban Ocon crei una dinamica interna capace di spingere gli ingegneri e l’intero staff verso continui miglioramenti. Inoltre, è stato riconosciuto il ruolo della controparte nel facilitare il trasferimento, ribadendo gratitudine per la collaborazione tra i team coinvolti.

Impatto politico e simbolico della scelta

Oltre all’aspetto sportivo, la nomina possiede anche un valore simbolico: avere un duo di piloti francese alla guida di una scuderia che affonda le proprie radici in Francia è un segnale forte per il marchio e per il paese. La mossa può alimentare interesse commerciale e rafforzare l’identità del progetto Alpine nel panorama internazionale, contribuendo a una narrazione che unisce risultati sportivi e legami nazionali.

In prospettiva, l’ingresso di Pierre Gasly apre una fase in cui l’equilibrio tra esperienza e sviluppo tecnico sarà messo alla prova: i prossimi passi riguarderanno l’integrazione del pilota nel gruppo, la definizione dei processi di lavoro con gli ingegneri e la ricerca di performance che traducano il potenziale in risultati concreti. Per tifosi e osservatori, la stagione 2026 rappresenterà il primo banco di prova per valutare l’efficacia di questa scelta.