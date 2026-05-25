Acosta primo a Barcellona: cosa cambia per i team, Martin e il calendario

Acosta svetta nei test mentre pioggia e incidenti costringono team e medici a rivedere programmi e priorità

La sessione di prove ufficiali della MotoGP a Barcellona si è trasformata in una giornata di lavoro frammentata: il miglior tempo è rimasto quello fatto registrare da Pedro Acosta, con Fabio Quartararo e Enea Bastianini alle sue spalle. La mattinata ha visto diversi team concentrarsi su assetti e strategie di setup, ma il meteo e alcuni incidenti hanno condizionato la ripresa del programma pomeridiano.

Oltre ai riscontri cronometrici, la giornata è stata segnata da episodi che richiedono attenzione medica e logistica: la caduta di Jorge Martin, i controlli a Johann Zarco e il monitoraggio delle condizioni di guida per piloti come Francesco Bagnaia. La copertura televisiva continua su Sky e in streaming su NOW, con uno sguardo già rivolto al prossimo Gran Premio del Mugello, in programma il 29-31 maggio.

La giornata di test a Barcellona

La giornata, prevista dalle 10 alle 18 con una pausa per le prove di partenza, è stata condizionata dalla pioggia che ha interrotto molte sessioni e impedito ulteriori miglioramenti cronometrati nel pomeriggio. Nonostante l’interruzione, il riferimento cronometrico rimane quello della mattina: Acosta ha segnato il miglior tempo, seguito da Quartararo e Bastianini. Diversi piloti hanno terminato anticipatamente il lavoro, scegliendo di preservare materiale e motori e di concentrarsi sulle analisi dei dati raccolti.

Prove tecniche e priorità dei team

I team hanno sfruttato la mattinata per provare differenti soluzioni di setting, mescole e riferimenti di assetto: alcuni interventi sono stati definiti «interessanti» dai piloti, ma resta l’incognita delle condizioni della pista. Team come Aprilia e Ducati hanno testato pacchetti specifici, mentre squadre più piccole hanno privilegiato l’affidabilità. L’uso delle gomme, la gestione della carcassa e i parametri di elettronica sono rimasti al centro delle prove.

La caduta di Jorge Martin e gli accertamenti

La giornata è stata caratterizzata da una caduta in curva 7 che ha coinvolto Jorge Martin, portato al centro medico del circuito e successivamente trasferito in clinica per esami più approfonditi. Il pilota Aprilia ha ringraziato il personale sanitario per l’intervento tempestivo e, secondo le comunicazioni successive, gli esami strumentali presso l’Hospital Università Dexeus non avrebbero rilevato fratture evidenti. Nonostante ciò rimane la necessità di ulteriori valutazioni per escludere microfratture o problemi funzionali.

Reazioni e gestione dell’incidente

La pronta risposta dei medici in pista è stata sottolineata dallo stesso Martin e dai team; nei minuti successivi alla caduta molti tecnici hanno analizzato i dati della telemetria per capire dinamica e possibili migliorie alla sicurezza. L’evento ha inoltre sollevato discussioni sulle procedure di recupero e sulle possibili regolazioni alle ripartenze in pista, tema sul quale alcuni rappresentanti hanno chiesto chiarimenti.

Classifica dei tempi e implicazioni per il calendario

Al termine delle attività effettive il podio dei tempi recita: 1) Pedro Acosta, 2) Fabio Quartararo, 3) Enea Bastianini. Tra gli altri riscontri, Pecco Bagnaia ha espresso preoccupazioni per il polso e ha annunciato ulteriori controlli, mentre Marco Bezzecchi ha evidenziato come i test possano essere un’arma a doppio taglio tra performance e condizioni della pista. In chiave calendario, i prossimi test sono programmati a Brno il 22 giugno e a Spielberg il 21 settembre, quando sono previste le prove con le nuove 850cc e gomme Pirelli in vista del cambio regolamentare 2027.

Aggiornamenti medici e condizioni dei piloti

Oltre a Martin, anche Johann Zarco ha ricevuto attenzione medica: dimesso dall’ospedale catalano, è rientrato in Francia e sarà valutato a Lione dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet per definire il percorso di recupero. Álex Márquez è stato operato con successo per la frattura della clavicola e riceverà dimissioni programmate dall’ospedale. Infine, alcuni piloti come Fabio Di Giannantonio hanno deciso di non partecipare ai test odierni per precauzione dopo incidenti recenti.

In sintesi, la tappa di Barcellona ha fornito spunti tecnici e preoccupazioni mediche: mentre i riferimenti cronometrici premiano Acosta, le condizioni meteo e gli eventi in pista hanno imposto una lettura prudente dei risultati. Con il Gran Premio del Mugello che si avvicina il 29-31 maggio, squadre e piloti torneranno a lavorare per trasformare i dati raccolti in prestazioni concrete.