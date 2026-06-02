Crescita immatricolazioni maggio 2026: privati in spinta e elettriche in forte aumento

Il mercato auto italiano ha segnato a maggio 2026 un +7,55% rispetto all'anno precedente, con il canale dei privati in forte spinta e le auto elettriche e plug-in che registrano crescite a doppia cifra

Il mercato automobilistico italiano ha dato un segnale chiaro nel mese di maggio 2026: le immatricolazioni sono aumentate, sostenute soprattutto dagli acquirenti privati e da una crescita marcata delle auto elettriche. I numeri confermano una tendenza di ripresa rispetto al 2026, pur restando distanti dai volumi del periodo pre-pandemia.

Dati complessivi e dinamica dei canali

Nello specifico, a maggio 2026 sono state immatricolate in Italia circa 151.409 vetture, un aumento del +7,55% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il cumulato dei primi cinque mesi del 2026 mostra quasi 800.000 immatricolazioni, con un progresso intorno al +9,5% sul 2026, ma ancora un gap del 14% rispetto al 2019. Questi numeri sottolineano come la ripresa sia reale ma incompleta: la domanda è trainata dal canale privati, mentre altri segmenti mostrano andamenti differenziati.

Il ruolo del canale privati

Il canale dei privati è stato il protagonista del mese, con una crescita del +15,54%. Questo indicatore è particolarmente significativo perché rappresenta l’andamento della domanda finale, meno influenzata da politiche commerciali di flotta. Tuttavia, è opportuno ricordare che la spinta osservata è stata in parte favorita dalle ultime ondate di incentivi destinati alle auto elettriche e a basso impatto, la cui efficacia tende a esaurirsi nel tempo.

Mix di alimentazioni: trionfo delle elettrificate

Dal punto di vista delle alimentazioni, il mese ha confermato il progressivo spostamento della domanda verso soluzioni elettrificate. Le BEV (auto completamente elettriche) hanno registrato un incremento vicino all’86,6% rispetto a maggio 2026, raggiungendo circa 13.480 immatricolazioni e una market share dell’8,9% per il mese. Le plug-in hybrid hanno segnato anch’esse un forte balzo, con un +73,9% e una quota di mercato attorno al 10,24%.

Altre alimentazioni e trend secondari

Anche le full hybrid e le mild hybrid hanno mostrato andamenti positivi (+32,5% e +9,3% rispettivamente), mentre i modelli a benzina e diesel hanno subito cali consistenti (-15% e -27% sul mese). Il GPL è tra le poche alimentazioni in contrazione marcata, con una flessione intorno al -17%.

Marca, modelli e la nuova geografia dei costruttori

Sul fronte dei marchi, Fiat si è confermata leader del mercato italiano, con oltre 15.700 immatricolazioni a maggio e progressi a doppia cifra nel cumulato. La Fiat Panda (spesso indicata come “Pandina” per la versione city) è rimasta il modello più venduto, trainando buona parte dei risultati del gruppo Stellantis. Parallelamente, i brand cinesi hanno consolidato la loro presenza: BYD è entrata nella top-10 dei marchi più venduti in Italia, con oltre 6.000 targhe, mentre Leapmotor ha registrato un’impennata grazie alla T03.

Le vetture più richieste

Tra le auto preferite dai privati a maggio 2026 si sono distinte: Fiat Panda, Leapmotor T03, Dacia Sandero, Toyota Yaris Cross e Toyota Aygo X. Sul versante BEV, la classifica vede in cima Leapmotor T03, Dacia Spring e Tesla Model Y, confermando la domanda crescente per le city e i crossover elettrici.

Implicazioni per il mercato e prospettive

I dati di maggio segnano una fase di transizione: da un lato la domanda privata e gli incentivi hanno accelerato la diffusione delle vetture elettrificate; dall’altro permangono incognite sulla sostenibilità di questi volumi una volta esaurito l’effetto incentivi. Il settore osserva quindi con attenzione la capacità di consolidare la domanda interna senza ricorrere sistematicamente a stimoli straordinari.

Conseguenze per produttori e reti

I produttori che hanno saputo affiancare offerte competitive di BEV e plug-in hanno tratto vantaggio, mentre chi resta dipendente da motorizzazioni tradizionali deve ripensare gamma e strategia commerciale. Anche le reti di vendita e noleggio stanno ridefinendo i propri piani operativi per rispondere a un mercato in cui elettrificazione e canale privati sono fattori chiave.

In sintesi, maggio 2026 conferma una tendenza favorevole per il mercato auto italiano, con segnali netti a favore delle alimentazioni elettrificate e del canale privati. Resta ora da verificare se la crescita si stabilizzerà o se il mercato subirà un ridimensionamento quando si attenuerà l’effetto degli incentivi.