Interruzione della produzione della Leapmotor T03

Stellantis ha annunciato la sospensione della produzione della citycar elettrica Leapmotor T03 presso il suo stabilimento di Tychy, in Polonia. Questa decisione, che ha preso effetto a partire da questo mese, segna un cambiamento significativo nella strategia del gruppo italo-francese nel mercato europeo delle auto elettriche. Nonostante ciò, Stellantis ha confermato il suo impegno nel lanciare i veicoli Leapmotor in Europa, ma attualmente sta esplorando diverse opzioni produttive senza fornire dettagli specifici.

Contesto e motivazioni della scelta

Questa interruzione segue la sospensione dei piani per la produzione di un secondo modello Leapmotor, il crossover elettrico B10, che era previsto in Polonia. Secondo fonti di Reuters, la Cina aveva precedentemente raccomandato alle proprie case automobilistiche di evitare investimenti significativi in paesi europei che avevano sostenuto l’imposizione di dazi aggiuntivi sulle auto elettriche cinesi. La Polonia, che ha appoggiato tali misure, ha visto quindi una diminuzione dell’interesse da parte di Stellantis, mentre la Spagna, che si era astenuta, è ora considerata una destinazione più favorevole per la produzione della B10.

Progetti futuri e investimenti in Spagna

La produzione della Leapmotor B10 è prevista a Saragozza, in Spagna, dove Stellantis e Leapmotor stanno pianificando un investimento di 200 milioni di dollari. L’inizio della produzione è programmato per il primo trimestre del 2026. La scelta della Spagna è motivata da costi del lavoro competitivi e da generosi sussidi governativi per l’energia pulita, rendendo il paese un’opzione attraente per la produzione di veicoli elettrici.

Prospettive per la Leapmotor T03

Attualmente, non ci sono piani per riprendere la produzione della Leapmotor T03 in Europa. Tuttavia, Stellantis e Leapmotor stanno considerando l’aggiornamento della T03 a modelli della serie A, la cui produzione è prevista in Cina a partire dal 2026. Stellantis detiene una quota del 51% nella joint venture Leapmotor International, con diritti esclusivi per esportare, vendere e assemblare i veicoli elettrici Leapmotor al di fuori della Cina, il che potrebbe influenzare le future strategie di mercato.