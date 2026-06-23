Cupra Leon Sportstourer Business: promozione con finanziamento Cupra Way

La Cupra Leon Sportstourer Business 2.0 TDI DSG 150CV è disponibile con un'offerta speciale a Latina. Scopri i dettagli del finanziamento Cupra Way con anticipo di 8.100 euro e rate da 285 euro al mese.

La Cupra Leon Sportstourer Business 2.0 TDI DSG 150CV è al centro di un’offerta speciale a Latina, pensata per chi cerca una station wagon sportiva e versatile. La promozione, valida fino al 30 giugno 2026, combina un anticipo contenuto con rate mensili accessibili, offrendo flessibilità alla scadenza del contratto.

Questa soluzione finanziaria è ideale per chi desidera programmare la spesa nel tempo e avere la possibilità di cambiare auto frequentemente. La Leon Sportstourer, con il suo motore diesel 2.0 TDI da 150 CV e il cambio automatico DSG, è perfetta per chi percorre molti chilometri ogni anno.

I vantaggi dell’offerta Cupra Leon Sportstourer

L’offerta prevede un anticipo di 8.100 euro e 35 rate da 285 euro al mese, con un TAN fisso del 6,45% e un TAEG del 7,54%. Il finanziamento include un valore futuro garantito di 22.435,56 euro, che offre flessibilità alla scadenza del contratto.

Alla fine del periodo, il cliente può scegliere di tenere l’auto saldando la rata finale, sostituirla con un altro modello oppure restituirla secondo le condizioni previste. La promozione include anche un chilometraggio massimo di 30.000 chilometri, con un addebito di 0,20 euro per ogni chilometro eccedente in caso di restituzione.

Le dotazioni della versione Business

La Cupra Leon Sportstourer Business è dotata di un sistema di infotainment con display touch da 12,9 pollici illuminazione ambientale Smartwrapparound, Full Link wireless con Apple CarPlay e Android Auto, cerchi in lega da 18 pollici GARBI Silver, fari Full LED anteriori con firma luminosa triangolare, sistema antifurto, vetri posteriori oscurati, videocamera posteriore e sensori di parcheggio anteriori, climatronic tri-zona e ACC (Adaptive Cruise Control) con funzione predittiva.

Il design sportivo e funzionale della Leon Sportstourer la rende una station wagon che si distingue su strada, offrendo ampio spazio e massima versatilità. Il motore diesel efficiente e affidabile, abbinato a dotazioni tecnologiche complete, la rende una scelta ideale per chi cerca prestazioni e comfort.

Dove trovare l’offerta a Latina

L’offerta è disponibile presso la concessionaria ICAR CUPRA Garage a Latina, situata in Borgo Piave 93. Per richiedere un appuntamento o un preventivo personalizzato, è possibile contattare la concessionaria al numero 07734691 o via WhatsApp Business al 3273778634. La concessionaria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00, e il sabato dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00.

Non perdere l’opportunità di guidare una Cupra Leon Sportstourer Business con un’offerta speciale. Prenota ora il tuo test drive e scopri tutte le caratteristiche di questa station wagon sportiva e versatile.