Cupra Raval: compatta elettrica con personalità e tecnologia avanzata

In un mercato dell’elettrico dove le differenze estetiche e funzionali tendono a omologarsi, la Cupra Raval prova a ritagliarsi uno spazio con un carattere marcato. Nonostante appartenga al segmento B, la vettura mostra proporzioni che suggeriscono una presenza visiva superiore rispetto alle dimensioni dichiarate: 4,04 m di lunghezza, 1,78 m di larghezza e 1,51 m di altezza. Questo equilibrio tra compattezza e passo generoso è parte della strategia progettuale del marchio per offrire un prodotto riconoscibile e pratico allo stesso tempo.

Oltre all’estetica, la Raval punta su contenuti concreti come un bagagliaio da 430 litri, soluzioni di abitabilità curate e una proposta commerciale che parte da circa 26.000 euro. Le prime consegne italiane arriveranno con i pacchi batteria maggiori, mentre le versioni d’accesso saranno previste in seguito: un mix pensato per coprire esigenze diverse senza rinunciare al linguaggio Cupra.

Design ed estetica

Il tratto stilistico della Raval è volutamente riconoscibile: il motivo a triangolo, elemento identitario del marchio, compare in modo prominente sia al frontale che al posteriore, integrato nelle soluzioni luminose. Il cofano, con venature pronunciate che evocano una ‘bocca di squalo’, rimanda ai precedenti modelli Cupra pur mantenendo un’impronta autonoma. Le superfici laterali appaiono pulite e scandite da una linea di giunzione che collega idealmente muso e coda, mentre il montante A arretrato esalta le proporzioni visive rendendo la silhouette più slanciata.

Esterni e aerodinamica

Dal punto di vista funzionale, il frontale integra aperture che non sono solo estetiche: concepite per l’outwash aerodinamico, indirizzano i flussi verso le fiancate per migliorare il coefficiente di penetrazione. Il passo di 2,60 m e i ridotti sbalzi fanno apparire l’auto più compatta ma con un’impronta a terra solida. Il tetto scende in continuità verso un ampio spoiler posteriore che ritarda l’interruzione dei flussi e ottimizza la deportanza; al posteriore la firma luminosa reinterpreta il triangolo Cupra con volumi ben lavorati e un logo centrale ben rifinito.

Interni e soluzioni pratiche

L’abitacolo propone scelte originali come la plancia parzialmente realizzata con stampa 3D, che conferisce una texture e una personalizzazione difficile da replicare con processi tradizionali. L’infotainment è affidato a uno schermo da 12 pollici con sistema Android proprietario, mentre il sistema di illuminazione ambientale è basato su proiezioni puntuali che cambiano colore e si riflettono sulle portiere, evitando l’effetto monotono delle strip LED fisse. Sedute comode, un accesso facilitato e un vano di carico modulare completano l’offerta interna.

Piattaforma e architettura tecnica

La Raval si basa sulla MEB Plus del Gruppo Volkswagen, una base nativa per vetture elettriche ottimizzata per efficienza e spazio. L’impostazione prevede il motore in posizione anteriore e la trazione anteriore, scelta che privilegia la semplicità costruttiva e l’abitabilità. Un elemento chiave è il pacco batteria di tipo Cell 2 Pack: rispetto alla configurazione modulare tradizionale, qui le celle sono integrate senza moduli separati, migliorando la densità energetica o la capacità disponibile nello stesso volume fisico.

Batterie, chimiche e prestazioni

La gamma offre due tagli di batteria: un’unità da 37 kWh con chimica LFP (litio ferro fosfato), nota per stabilità e durabilità, e una da 52 kWh con chimica NMC (nichel manganese cobalto) per maggiore densità energetica. Le potenze previste sono quattro: 116 CV, 135 CV, 211 CV e 226 CV per la versione di punta VZ. Sulle versioni più performanti è disponibile il Dynamic Chassis Control che regola lo smorzamento e il camber delle ruote per migliorare contatto e reattività, insieme a un differenziale evoluto che gestisce la coppia in modo più fine.

Allestimenti, prezzi e disponibilità

Il lancio commerciale iniziale privilegia le configurazioni con la batteria da 52 kWh e prevede tre proposte di debutto: la Launch Edition (211 CV) a 29.950 euro, la Launch Edition Plus (211 CV) a 33.950 euro con ADAS avanzati, fari matrix e impianto Sennheiser, e la Launch Edition VZ (226 CV) a 39.950 euro con sedili Cup Bucket e cerchi da 19′. In autunno arriveranno le varianti con battery pack da 37 kWh e le versioni Endurance con 211 CV; l’accesso alla gamma, proprio grazie alla batteria più piccola, dovrebbe portare il prezzo di listino intorno ai 26.000 euro.