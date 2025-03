Introduzione alla Cupra Terramar Impulse

La Cupra Terramar Impulse si presenta come un SUV di alta gamma, dedicato esclusivamente al mercato italiano. Questo nuovo allestimento del SUV medio spagnolo offre una dotazione di serie particolarmente ricca, posizionandosi al vertice della gamma con motorizzazioni da 204 CV, sia termiche che plug-in. Con un prezzo di partenza di 49.950 euro per la versione termica e 51.000 euro per quella ibrida, la Terramar Impulse si propone come una scelta interessante per gli amanti dei veicoli sportivi e performanti.

Design e dotazioni di serie

La Cupra Terramar Impulse si distingue per il suo design accattivante e le dotazioni di serie di alta qualità. Tra gli elementi di spicco troviamo i cerchi in lega da 20” in Black Matt, i gruppi ottici anteriori con proiettori a matrice di LED e animazioni innovative al momento dello sblocco delle portiere. Inoltre, i vetri posteriori oscurati e i battitacco anteriori illuminati conferiscono un tocco di eleganza e sportività. Gli interni non sono da meno: l’illuminazione ambientale, il climatizzatore tri-zona e i sedili anteriori avvolgenti in tessuto Dinamica nero con inserti in similpelle offrono un comfort senza pari. Il volante e i sedili anteriori riscaldabili completano un pacchetto di dotazioni pensato per il massimo del piacere di guida.

Motorizzazioni e prestazioni

La Cupra Terramar Impulse è disponibile in due versioni, entrambe con motorizzazioni da 204 CV. La prima è un 2.0 turbo benzina a 4 cilindri, privo di elettrificazione, abbinato alla trazione integrale e a un cambio automatico DSG a doppia frizione con 7 rapporti. La seconda opzione è un 1.5 turbo benzina a 4 cilindri da 150 CV, che si combina con un motore elettrico e offre solo trazione anteriore. La batteria da 19,7 kWh consente un’autonomia di 122 km in modalità elettrica, secondo il ciclo WLTP, rendendo la Terramar Impulse una scelta versatile per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere l’efficienza. La ricarica in corrente alternata è possibile fino a 11 kW, mentre in corrente continua si può arrivare a 50 kW, garantendo una rapida ricarica per gli utenti più esigenti.