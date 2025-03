Introduzione alla Dacia Bigster

La Dacia Bigster si presenta come un SUV ibrido innovativo, destinato a catturare l’attenzione degli automobilisti in cerca di un veicolo spazioso e tecnologicamente avanzato. Con un design accattivante e una gamma di motorizzazioni che include opzioni ibride, la Bigster si propone come un’alternativa valida ai SUV di segmento C. Ma cosa rende questo modello così speciale?

Design e dimensioni

La Dacia Bigster si distingue per le sue dimensioni generose, con una lunghezza di 4,57 metri, che la colloca tra i SUV più spaziosi della sua categoria. La linea slanciata e il frontale ispirato alla Duster conferiscono al veicolo un aspetto robusto e moderno. La capacità di carico è uno dei punti di forza di questo modello, con un bagagliaio che offre 667 litri di spazio, superando di gran lunga la Duster. Questo lo rende ideale per famiglie e per chi ha bisogno di trasportare oggetti ingombranti.

Motorizzazioni e prestazioni

La Bigster è disponibile in diverse versioni, tra cui una motorizzazione ibrida full e una mild hybrid. La versione ibrida 1.8 offre prestazioni elevate e un consumo di carburante contenuto, con una media di 5,0 l/100 km registrata durante i test. La motorizzazione mild hybrid a GPL rappresenta un’ulteriore opzione per chi cerca un veicolo ecologico e conveniente. La tecnologia ibrida non solo migliora l’efficienza del carburante, ma contribuisce anche a ridurre le emissioni di CO2, rendendo la Bigster una scelta responsabile per l’ambiente.

Comfort e tecnologia a bordo

All’interno, la Dacia Bigster offre un abitacolo spazioso e ben progettato, con materiali di buona qualità e un design funzionale. La versione base include già un cockpit digitale e uno schermo centrale, portando la tecnologia a bordo a un livello superiore rispetto ai modelli precedenti. I passeggeri posteriori possono godere di un comfort notevole, grazie a sedili spaziosi e a un climatizzatore bi-zona. Inoltre, il bracciolo centrale con porta-bevande e i ganci appendi-tutto rendono ogni viaggio più piacevole e pratico.

Prezzi e disponibilità

Il prezzo della Dacia Bigster parte da 24.800 euro, un costo competitivo considerando le dotazioni e le prestazioni offerte. Gli ordini per questo modello sono già aperti, con le consegne previste per maggio 2025. La versione a GPL sarà disponibile da aprile-maggio, ampliando ulteriormente le opzioni per i clienti. Con un rapporto qualità-prezzo imbattibile, la Bigster si prepara a conquistare il mercato dei SUV.