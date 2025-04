Introduzione alla Dacia Bigster

La Dacia Bigster rappresenta una novità significativa nel panorama automobilistico, ampliando la gamma del marchio con un SUV di grandi dimensioni e prestazioni elevate. Questo modello non solo si distingue per il suo design accattivante, ma offre anche un’ampia gamma di opzioni di finanziamento, rendendolo accessibile a un pubblico più vasto. Con un motore Full Hybrid da 155 CV, la Bigster si posiziona come una scelta ideale per chi cerca un veicolo versatile e sostenibile.

Dettagli del finanziamento

Il finanziamento proposto da Mobilize Financial Services è particolarmente interessante. Con un prezzo di listino di 29.300 euro per l’allestimento Expression, i clienti possono iniziare con un anticipo di 7.310 euro. Le rate mensili sono fissate a 188,85 euro per 36 mesi, con un TAN del 4,99% e un TAEG del 6,12%. Al termine del piano, è prevista una maxi rata finale di 18.752 euro, che rappresenta il valore futuro garantito del veicolo. Questo approccio consente di pianificare le spese in modo più efficiente, mantenendo sotto controllo il budget familiare o aziendale.

Servizi inclusi e vantaggi

Oltre al finanziamento competitivo, la Dacia Bigster offre una serie di servizi aggiuntivi che la rendono ancora più allettante. Tra questi, la manutenzione ordinaria programmata, la protezione contro furto, incendio e eventi naturali, e la GAP Insurance, che garantisce un rimborso fino a 20.000 euro in caso di furto totale o distruzione del veicolo. Questi servizi, simili a quelli di un noleggio a lungo termine, offrono tranquillità e sicurezza ai clienti, permettendo loro di godere appieno della propria auto senza preoccupazioni.

Considerazioni finali sull’offerta

È importante notare che l’offerta è soggetta ad approvazione finanziaria e le condizioni possono variare in base al profilo del richiedente. Inoltre, il contratto stabilisce un limite di percorrenza di 30.000 chilometri, con un costo di 0,10 euro per ogni chilometro eccedente. Questo aspetto deve essere considerato attentamente da chi prevede di utilizzare il veicolo per lunghi tragitti. La Dacia Bigster, con il suo mix di prestazioni, comfort e opzioni di finanziamento, si propone come una scelta intelligente per chi desidera un SUV capace di soddisfare le esigenze moderne.