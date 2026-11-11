Renault Bridger, il mini‑SUV di quattro metri, potrebbe presto sfidare la Grande Panda di Fiat sotto il marchio Dacia.

Nel marzo scorso Renault ha introdotto la Bridger, un concept “B-SUV” pensato per i mercati emergenti, principalmente per l’India. La piattaforma è stata mostrata nell’ambito della strategia futuREady, che prevede modelli adattabili a diverse esigenze di potenza e autoprotezione ambientale. La produzione è programmata per la fine del 2027, con una gamma che spazia tra propulsioni a benzina, ibride e totalmente elettriche. Sebbene l’obiettivo iniziale fosse limitato al subcontinente, le prime indiscrezioni indicano una possibile estensione del progetto al mercato europeo, potenzialmente sotto il marchio Dacia.

Design compatto e caratteristiche tecniche della Bridger

Il corpo della Bridger si distingue per una silhouette squadrata, con un cofano alto e passaruota marcati che richiamano l’estetica dei classici fuoristrada. Nonostante l’aspetto robusto, la lunghezza è inferiore a quattro metri, il che la rende particolarmente agile nei contesti urbani, facilitando il parcheggio e la manovrabilità su strade strette. La verniciatura “Beige Dune Satin” aggiunge un tocco di eleganza desertica, mentre la ruota di scorta montata sul portellone richiama i veicoli tutto-terra del passato. I cerchi da 18 pollici amplificano la sensazione di presenza, ma il peso ridotto e l’altezza da terra di circa 20 cm mantengono il veicolo ben equilibrato per la guida cittadina.

Motorizzazioni e piattaforma modulare

Alla base della Bridger c’è la piattaforma RGMP Small, progettata per accogliere diverse tipologie di propulsione. Questo approccio modulare permette di offrire versioni a combustione interna, ibride e completamente elettriche, secondo le normative e le preferenze dei singoli mercati. Per quanto riguarda la versione elettrica, al momento non sono state rese note né le specifiche della batteria né l’autonomia, ma il gruppo ha confermato la volontà di fornire soluzioni adatte sia ai paesi con incentivi per le auto zero emissioni sia a quelli dove la rete di ricarica è ancora in sviluppo. L’abitacolo è stato ottimizzato per sfruttare al massimo lo spazio interno: i passeggeri posteriori godono di 200 mm di spazio per le ginocchia, mentre il bagagliaio raggiunge i 400 litri.

Strategia di mercato: dalla produzione indiana al possibile marchio Dacia in Europa

Il prezzo indicativo per la Bridger destinata al mercato indiano è di circa 7 000 euro, un valore sorprendente per un SUV, anche se riflette la necessità di contenere i costi in un contesto altamente competitivo. Trasportare il modello in Europa richiederebbe modifiche per soddisfare le normative di omologazione e di sicurezza, con un impatto sui costi di produzione. Le voci più recenti suggeriscono che Renault stia valutando di affidare la commercializzazione della versione elettrica al marchio Dacia, in sostituzione di un progetto di SUV elettrico precedentemente sospeso. Un’eventuale Dacia Bridger potrebbe collocarsi in una fascia di prezzo compresa tra 20 000 e 25 000 euro, rendendola più accessibile rispetto ai concorrenti tradizionali.

Concorrenza europea e scenario di prezzo

Nel segmento dei SUV compatti a zero emissioni, la Bridger si troverebbe ad affrontare avversari come la fiat grande Panda elettrica e la Citroën ë-C3. Entrambi i modelli puntano a democratizzare la mobilità elettrica, offrendo soluzioni economiche per gli utenti urbani. I nuovi incentivi europei per le auto elettriche di dimensioni ridotte e le norme più stringenti sulle emissioni rendono il mercato particolarmente attraente per un veicolo come la Bridger, che combina compattezza, capacità fuoristrada leggera e potenziali costi operativi contenuti. Se Dacia confermerà il progetto, l’azienda potrebbe colmare rapidamente il vuoto lasciato dalla sospensione della precedente iniziativa elettrica, rafforzando la propria gamma prima del 2030, quando la casa madre prevede di lanciare quattro modelli elettrici in Europa.