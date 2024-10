Dacia Bigster: il nuovo SUV di segmento C

Nel 2025, Dacia si prepara a lanciare la sua nuova proposta nel segmento C con la Bigster, un SUV che promette di rivoluzionare l’offerta del marchio rumeno. Con una lunghezza di 4,57 metri, la Bigster si posiziona come un veicolo spazioso e versatile, ideale per famiglie e avventurieri. Tra le novità più attese, spiccano dotazioni mai viste prima per Dacia, come il climatizzatore automatico bi-zona, il tetto panoramico e un portellone posteriore elettrico. Questi aggiornamenti non solo migliorano il comfort, ma elevano anche l’esperienza di guida.

La meccanica della Bigster è altrettanto innovativa, con un nuovo motore turbo a tre cilindri da 1,2 litri capace di erogare 140 CV. Questa motorizzazione sarà disponibile in diverse varianti, tra cui una bi-fuel (benzina e GPL) e una mild hybrid. Inoltre, Dacia offrirà anche motorizzazioni full hybrid, con potenze che variano da 140 a 155 CV. Le prenotazioni per la Bigster apriranno a gennaio, con consegne previste per maggio e giugno, e i prezzi partiranno da circa 25.000 euro.

Dacia Sandero: aggiornamenti e nuove finiture

La Sandero, uno dei modelli più popolari di Dacia, si rinnova con il Model Year 2025. Questa nuova versione include aggiornamenti estetici e funzionali, come nuove verniciature e finiture migliorate. Un’importante novità è l’introduzione del nuovo allestimento Journey, che offre un’esperienza di guida più completa grazie a un sistema di ausili elettronici avanzati. La telecamera sul parabrezza sostituisce il radar anteriore, migliorando la sicurezza e l’affidabilità del veicolo.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Sandero continuerà a offrire il motore benzina TCe da 90 CV e il bi-fuel ECO-G da 100 CV. Anche la versione Stepway, con il suo look da crossover, beneficerà di questi aggiornamenti, rendendo la Sandero una scelta versatile per chi cerca un’auto pratica e accessibile.

Dacia Jogger: un’auto per ogni esigenza

Il Dacia Jogger, un altro modello strategico per il marchio, non sarà da meno nel 2025. Con l’arrivo del Model Year 2025, il Jogger presenterà nuovi colori, cerchi in lega e finiture aggiornate. Tuttavia, l’aspetto più significativo riguarda l’equipaggiamento di sicurezza, che è stato notevolmente potenziato. Tra le nuove funzionalità, troviamo il mantenimento della corsia, il rilevatore di stanchezza, i fari a LED e la frenata automatica di emergenza.

Il Jogger continuerà a offrire diverse opzioni di motorizzazione, tra cui il bi-fuel ECO-G da 100 CV, il benzina TCe da 100 CV e un propulsore full hybrid da 140 CV. Con la possibilità di configurazioni a cinque e sette posti e un bagagliaio che raggiunge i 607 litri, il Jogger si conferma come un’ottima scelta per famiglie e per chi ha bisogno di spazio senza rinunciare alla praticità.