Un marchio in crescita

La Dacia, marchio automobilistico rumeno, ha visto una crescita esponenziale negli ultimi anni, diventando un nome di riferimento nel settore. Nel 2024, la casa automobilistica ha raggiunto una quota di mercato del 6,6% in Italia, un risultato che la posiziona come leader nel suo segmento. Questo successo è stato accompagnato da un record di vendite, con oltre 10.319 unità consegnate nel nostro Paese. Tuttavia, l’azienda non si accontenta di questo traguardo e punta a obiettivi ancora più ambiziosi.

La sfida della Dakar 2025

Il 2025 rappresenterà un anno cruciale per Dacia, che per la prima volta parteciperà alla leggendaria Dakar, una delle competizioni automobilistiche più dure al mondo. La Dacia Sandrider, un dune buggy equipaggiato con un potente motore 3.0 V6 biturbo, sarà la protagonista di questa avventura. Con una potenza di 360 CV e una coppia massima di 539 Nm, la Sandrider è progettata per affrontare le sfide del deserto saudita. La preparazione per la Dakar è già iniziata, dopo un debutto di successo al Rallye du Maroc, dove il team ha dimostrato il proprio potenziale.

Un team di campioni

Il team Dacia è composto da nomi di spicco nel panorama automobilistico, tra cui il campione qatariota Nasser Al-Attiyah e il celebre Sébastian Loeb. Nonostante alcune difficoltà iniziali durante il Rallye du Maroc, il team ha saputo rimanere competitivo, conquistando due tappe e dimostrando la potenza e l’affidabilità della Sandrider. La collaborazione con Alpine Motorsport e Prodrive ha ulteriormente rafforzato il progetto, garantendo un supporto tecnico di alto livello.

Innovazione e sostenibilità

La Dacia Sandrider non è solo un veicolo potente, ma anche un esempio di innovazione e sostenibilità. Utilizza carburanti sostenibili, tra cui idrogeno e anidride carbonica, prodotti dalla compagnia saudita Aramco. Questo approccio non solo riduce l’impatto ambientale, ma posiziona Dacia come un pioniere nel settore automobilistico, in linea con le attuali tendenze verso la sostenibilità. La combinazione di prestazioni elevate e attenzione all’ambiente rappresenta un passo importante per il futuro dell’azienda.

Le parole di Sébastian Loeb

Il noto pilota Sébastian Loeb ha condiviso le sue emozioni riguardo al progetto, esprimendo entusiasmo per la partecipazione alla Dakar. “Sono entusiasta di dare il via alla Dakar insieme al Team DACIA Sandriders”, ha dichiarato. Loeb ha sottolineato che, sebbene l’obiettivo sia vincere, ci sono molti fattori che devono allinearsi affinché ciò accada. La determinazione e la preparazione del team saranno fondamentali per affrontare le sfide che li attendono nel deserto.