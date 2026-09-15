Dacia Spring 2026: scopri le novità su interni e spazio

La Dacia Spring del 2026 si presenta con un abitacolo completamente rinnovato, mantenendo la sua filosofia di semplicità e funzionalità che l’ha resa una delle auto elettriche più accessibili sul mercato. Le dimensioni sono aumentate, offrendo più spazio sia per i passeggeri che per i bagagli, senza perdere di vista l’efficienza e la praticità quotidiana.

Il design degli interni è stato ripensato per offrire un’esperienza di guida più confortevole e moderna, pur mantenendo la filosofia Dacia di attenzione ai costi e alla praticità. La nuova plancia, con il suo sviluppo orizzontale, contribuisce a dare un’impressione di maggiore ampiezza all’abitacolo.

Plancia e tecnologia: un equilibrio tra modernità e praticità

La plancia della nuova Dacia Spring è stata progettata per essere intuitiva e funzionale. Davanti al guidatore trova posto un quadro strumenti digitale da 7 pollici configurabile e progettato per offrire una lettura immediata delle principali informazioni relative alla vettura e alla guida elettrica.

Al centro della plancia spicca un display touchscreen da 10 pollici disponibile sugli allestimenti più ricchi. Il sistema multimediale integra Apple CarPlay e Android Auto oltre al navigatore e alla retrocamera. La presenza dello schermo rende l’ambiente decisamente più moderno, ma Dacia evita di trasformare ogni funzione in un comando digitale, mantenendo alcuni tasti fisici per le funzioni principali.

Nell’allestimento d’ingresso Expression invece, il sistema multimediale centrale non è previsto: al suo posto c’è un supporto per lo smartphone che permette di utilizzare il telefono come dispositivo principale per navigazione e intrattenimento.

Materiali e finiture: praticità e durabilità

Anche per quanto riguarda materiali e finiture, la Spring rimane fedele alla filosofia Dacia. Le plastiche utilizzate nell’abitacolo sono prevalentemente rigide, ma l’ambiente appare più curato e moderno rispetto alla generazione precedente. I tessuti e i rivestimenti sono semplici, pensati soprattutto per resistere all’utilizzo quotidiano.

Un altro elemento caratteristico dell’abitacolo è la possibilità di sfruttare numerosi vani portaoggetti e punti di fissaggio. Complessivamente sono disponibili circa 20 litri di spazio aggiuntivo distribuiti nell’abitacolo, più di 13 dei quali concentrati nella zona anteriore. Dacia offre inoltre accessori dedicati che possono essere agganciati agli appositi supporti, come portaocchiali e contenitori per le buste della spesa.

Abitabilità e bagagliaio: più spazio per tutti

Il vero passo avanti della nuova Spring riguarda lo spazio a bordo. Le dimensioni crescono sensibilmente: la vettura arriva a 3,85 metri di lunghezza e 1,74 metri di larghezza rispettivamente 15 e 18 cm in più rispetto al modello precedente.

L’aumento della larghezza si traduce in un abitacolo più sfruttabile, soprattutto per quanto riguarda lo spazio per spalle, gomiti e ginocchia. I posti rimangono quattro, ma chi viaggia nella seconda fila beneficia di una maggiore libertà di movimento rispetto alla vecchia Spring.

Il miglioramento più evidente riguarda comunque il bagagliaio, che raggiunge una capacità di 337 litri. Il vano dispone di un fondo composto da due pannelli mobili, che permettono di organizzare meglio lo spazio disponibile. Abbattendo la panchetta posteriore, frazionata 50/50, il volume di carico arriva a 1.283 litri.

A completare la dotazione c’è la possibilità di avere un piccolo frunk anteriore da 18 litri. Si tratta di una vasca disponibile come optional che viene posizionata sopra il motore elettrico e che risulta particolarmente utile per conservare il cavo di ricarica.