Dai marchi europei a quelli americani: le auto straniere made in China

Dai marchi europei a quelli americani, sempre più auto tradizionali vengono prodotte in Cina ed esportate globalmente. Scopri quali modelli e perché questa tendenza è in crescita

Mentre l’attenzione mediatica si concentra sulle collaborazioni tra case auto storiche e costruttori cinesi, un fenomeno altrettanto rilevante sta emergendo in sordina: la produzione in Cina di modelli occidentali destinati all’export. Questo trend, in rapida espansione, sta ridefinendo il panorama dell’industria automobilistica globale.

Quando si parla di auto cinesi, infatti, non bisogna limitarsi ai soli marchi locali. All’interno di questo vasto mercato si trovano anche modelli firmati da big europei, americani, giapponesi e coreani che oggi producono – almeno in parte – nel paese asiatico.

L’escalation dell’export cinese

Le case automobilistiche internazionali hanno da tempo stabilito una presenza significativa in Cina, con impianti produttivi e joint venture con i costruttori locali. L’obiettivo principale era conquistare una fetta di questo enorme mercato, ma la situazione sta evolvendo rapidamente.

Mentre i produttori locali guadagnano terreno, la capacità produttiva degli stranieri diventa un problema. La soluzione? Iniziare a esportare queste auto. Oggi esistono ben 54 modelli diversi prodotti da marchi tradizionali in Cina e venduti all’estero, un numero destinato a crescere ulteriormente.

Geely, il gigante degli OEM

Tra i principali attori di questo fenomeno spicca Geely, il costruttore cinese che è anche proprietario di diversi marchi occidentali. Questo duplice ruolo spiega perché Geely è il maggior esportatore di auto prodotte in Cina per conto di marchi tradizionali.

Attualmente, Geely produce e esporta modelli come la Lotus Eletre, la Polestar 2, la smart #1 e diverse versioni di Volvo, tra cui l’ES90, l’EX30 e la S90. Un portfolio che dimostra come la produzione cinese stia diventando un pilastro strategico per molti marchi internazionali.

I principali esportatori

Oltre a Geely, anche altri grandi gruppi automobilistici stanno intensificando le esportazioni dalla Cina. General Motors e Hyundai sono tra i più attivi, con ciascuna che esporta 7 modelli prodotti nel paese asiatico.

General Motors è particolarmente presente in America Latina con modelli come la Chevrolet Spark EUV, la Buick Envision e la S10 Max. Hyundai, invece, esporta modelli come la Elantra, la Tucson e la Santa Fe.

Il caso Volkswagen

Il Gruppo Volkswagen, il più grande costruttore straniero in Cina, a giugno 2026 produce ed esporta modelli come la Cupra Tavascan, la Volkswagen ID.5 e la Teramont. Un impegno significativo che riflette la strategia del gruppo tedesco di utilizzare la Cina come hub produttivo per i mercati globali.

Al contrario, Toyota, il più grande costruttore automobilistico al mondo, non esporta ancora alcun modello prodotto in Cina. Tuttavia, è probabile che la bZ3X arrivi presto sui mercati esteri, seguendo la tendenza generale.

L’ampia gamma di esportatori

La lista dei marchi che esportano auto prodotte in Cina è lunga e variegata. Oltre ai già citati, anche Honda, Kia, Ford e Stellantis stanno aumentando le loro esportazioni.

Honda esporta modelli come l’e:NY1, l’Odyssey e il CR-V plug-in hybrid. Kia, invece, punta su modelli come la Sonet, la Seltos e l’EV5. Non mancano poi le nuove Mazda 6e e Mazda CX-6e, oltre alla MINI Aceman.

Questo fenomeno non riguarda solo le case automobilistiche tradizionali. Anche marchi come BMW, Tesla e Nissan stanno esplorando questa strada, con modelli come la Mini Cooper EV, la Model Y e la Frontier Pro.

La Cina si sta affermando sempre più come un centro nevralgico per la produzione automobilistica globale, un trend che promette di ridefinire il mercato nei prossimi anni. Un cambiamento che Felipe Munoz, analista esperto dell’industria dell’auto, segue con grande attenzione attraverso la sua piattaforma Car Industry Analysis.