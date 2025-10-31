Dalla ricerca tradizionale all’intelligenza artificiale: il futuro della SEO

L'AI sta rivoluzionando il modo in cui gli utenti cercano informazioni online. È fondamentale comprendere queste dinamiche per adattare le proprie strategie SEO.

Nel contesto attuale, l’evoluzione del search è guidata dall’emergere di motori di ricerca basati su AI, come ChatGPT e Google AI Mode. Questi strumenti hanno introdotto il fenomeno dello zero-click search, che ha visto un incremento della percentuale di risposte immediate, con Google AI Mode che raggiunge il 95% e ChatGPT che varia tra il 78% e il 99%.

Problema e scenario

Le aziende stanno affrontando un crollo del CTR organico, con una riduzione del 32% per la prima posizione nei risultati di ricerca. Ad esempio, Forbes ha registrato un calo del 50% nel traffico, mentre Daily Mail ha visto una diminuzione del 44%.

Analisi tecnica

Il passaggio dall’uso di motori di ricerca tradizionali a quelli basati su AI richiede un’analisi approfondita. I foundation models utilizzati da piattaforme come ChatGPT e Claude si differenziano dai modelli RAG (Retrieval-Augmented Generation), i quali integrano la ricerca di contenuti con la generazione di risposte. Questo cambiamento ha portato a una nuova terminologia tecnica, come grounding e citation patterns, che sono fondamentali per un’ottimizzazione efficace della SEO.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore.

del settore. Identificare 25-50 prompt chiave .

. Testare su ChatGPT , Claude , Perplexity e Google AI Mode .

, , e . Setup di Analytics (GA4 con regex per bot AI).

(GA4 con regex per bot AI). Milestone:baseline di citazioni rispetto ai competitor.

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare i contenuti per renderli più AI-friendly .

. Pubblicare contenuti freschi e rilevanti.

Assicurare una presenza cross-platform su Wikipedia , Reddit , LinkedIn .

, , . Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita.

Fase 3 – Assessment

Le metriche da tracciare includono brand visibility , website citation , traffico referral e sentiment .

, , e . I tool da utilizzare comprendono Profound , Ahrefs Brand Radar e Semrush AI toolkit .

, e . È necessario un testing manuale sistematico per monitorare i risultati.

Fase 4 – Refinement

È prevista un’iterazione mensile sui prompt chiave identificati.

È fondamentale l’identificazione di nuovi competitor emergenti nel settore.

Si procederà all’aggiornamento dei contenuti non performanti.

Si prevede un’espansione su temi con maggioretraction.

Checklist operativa immediata

Implementare FAQ con schema markup in ogni pagina importante.

in ogni pagina importante. Strutturare H1/H2 in forma di domanda.

in forma di domanda. Includere un riassunto di 3 frasi all’inizio di ogni articolo.

all’inizio di ogni articolo. Verificare l’ accessibilità dei contenuti senza JavaScript.

dei contenuti senza JavaScript. Controllare robots.txt : non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot .

: non bloccare , , . Aggiornare il profilo LinkedIn con un linguaggio chiaro e conciso.

con un linguaggio chiaro e conciso. Richiedere review fresche su G2/Capterra.

su G2/Capterra. Pubblicare contenuti suMedium,LinkedIn,Substack.

Prospettive e urgenza

Il tempo è essenziale: le opportunità per i first movers sono significative, mentre i rischi per chi ritarda l’adattamento sono elevati. L’evoluzione futura potrebbe includere modelli come il Pay per Crawl di Cloudflare, trasformando ulteriormente il panorama della SEO.