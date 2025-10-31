dalla ricerca tradizionale allintelligenza artificiale il futuro della seo 1761891729
Dalla ricerca tradizionale all’intelligenza artificiale: il futuro della SEO

L'AI sta rivoluzionando il modo in cui gli utenti cercano informazioni online. È fondamentale comprendere queste dinamiche per adattare le proprie strategie SEO.

Pubblicato il 31/10/2025 alle 07:25

Nel contesto attuale, l’evoluzione del search è guidata dall’emergere di motori di ricerca basati su AI, come ChatGPT e Google AI Mode. Questi strumenti hanno introdotto il fenomeno dello zero-click search, che ha visto un incremento della percentuale di risposte immediate, con Google AI Mode che raggiunge il 95% e ChatGPT che varia tra il 78% e il 99%.

Problema e scenario

Le aziende stanno affrontando un crollo del CTR organico, con una riduzione del 32% per la prima posizione nei risultati di ricerca. Ad esempio, Forbes ha registrato un calo del 50% nel traffico, mentre Daily Mail ha visto una diminuzione del 44%.

Analisi tecnica

Il passaggio dall’uso di motori di ricerca tradizionali a quelli basati su AI richiede un’analisi approfondita. I foundation models utilizzati da piattaforme come ChatGPT e Claude si differenziano dai modelli RAG (Retrieval-Augmented Generation), i quali integrano la ricerca di contenuti con la generazione di risposte. Questo cambiamento ha portato a una nuova terminologia tecnica, come grounding e citation patterns, che sono fondamentali per un’ottimizzazione efficace della SEO.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

  • Mappare ilsource landscapedel settore.
  • Identificare25-50 prompt chiave.
  • Testare suChatGPT,Claude,PerplexityeGoogle AI Mode.
  • Setup diAnalytics(GA4 con regex per bot AI).
  • Milestone:baseline di citazioni rispetto ai competitor.

Fase 2 – Optimization & content strategy

  • Ristrutturare i contenuti per renderli piùAI-friendly.
  • Pubblicare contenuti freschi e rilevanti.
  • Assicurare una presenza cross-platform suWikipedia,Reddit,LinkedIn.
  • Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita.

Fase 3 – Assessment

  • Le metriche da tracciare includonobrand visibility,website citation,traffico referralesentiment.
  • I tool da utilizzare comprendonoProfound,Ahrefs Brand RadareSemrush AI toolkit.
  • È necessario un testing manuale sistematico per monitorare i risultati.

Fase 4 – Refinement

  • È prevista un’iterazione mensile sui prompt chiave identificati.
  • È fondamentale l’identificazione di nuovi competitor emergenti nel settore.
  • Si procederà all’aggiornamento dei contenuti non performanti.
  • Si prevede un’espansione su temi con maggioretraction.

Checklist operativa immediata

  • ImplementareFAQ con schema markupin ogni pagina importante.
  • StrutturareH1/H2in forma di domanda.
  • Includere unriassunto di 3 frasiall’inizio di ogni articolo.
  • Verificare l’accessibilitàdei contenuti senza JavaScript.
  • Controllarerobots.txt: non bloccareGPTBot,Claude-Web,PerplexityBot.
  • Aggiornare il profiloLinkedIncon un linguaggio chiaro e conciso.
  • Richiederereview freschesu G2/Capterra.
  • Pubblicare contenuti suMedium,LinkedIn,Substack.

Prospettive e urgenza

Il tempo è essenziale: le opportunità per i first movers sono significative, mentre i rischi per chi ritarda l’adattamento sono elevati. L’evoluzione futura potrebbe includere modelli come il Pay per Crawl di Cloudflare, trasformando ulteriormente il panorama della SEO.

Scritto da Staff
