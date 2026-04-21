Dani Pedrosa: dal successo in 125 e 250 al ruolo di collaudatore per KTM

Dani Pedrosa: campione nelle classi 125 e 250, protagonista in MotoGP e poi collaudatore per KTM, una carriera segnata da record, infortuni e continui ritorni

Nato a Sabadell il 29 settembre 1985, Daniel Pedrosa Ramal — noto come Dani Pedrosa — si è affermato come uno dei piloti più influenti del motomondiale. Alto 158 cm e di nazionalità spagnola, Pedrosa è passato dalle minimoto ai palcoscenici internazionali con uno stile pulito, una guida precisa e una tenacia che gli ha permesso di raccogliere risultati straordinari nonostante numerosi infortuni.

La sua parabola sportiva comprende tre titoli mondiali (125 nel 2003; 250 nel 2004 e 2005), 54 vittorie in Gran Premio e l’inclusione nella Hall Of Fame della MotoGP il 15 novembre 2018. Dopo il ritiro agonistico ha intrapreso il ruolo di collaudatore con KTM, alternando test e alcune partecipazioni come wildcard fino al 20 aprile 2026, quando ha annunciato il ritiro definitivo dalle gare.

Dalle minimoto ai titoli mondiali

La carriera internazionale di Pedrosa iniziò sulle minimoto: dopo risultati costanti nel 1998 e il secondo posto nel campionato nazionale spagnolo nel 1999, vinse il monomarca Honda nel 2000. La casa giapponese lo portò nel motomondiale 2001, in classe 125, dove a soli quindici anni conquistò il premio di Rookie of the year. In questa fase affermò la sua abilità nelle qualifiche e la regolarità in gara, caratteristiche che lo avrebbero portato a dominare la 125cc nel 2003 nonostante un serio infortunio alle caviglie durante le prove del GP d’Australia.

La transizione alla 250 e i record

Il salto in 250 nel 2004 fu immediatamente vincente: con la Honda RS 250 R vinse il titolo al primo anno, imponendo record di precocità come il più giovane vincitore di un Gran Premio 250cc e il più giovane campione iridato della categoria. Confermò il primato vincendo nuovamente il campionato 250 nel 2005: questi due titoli consecutivi fanno di Pedrosa uno dei giovani più vincenti nella storia del motomondiale, con 21 vittorie prima dei venti anni, superando record storici di altri campioni.

L’era MotoGP: successi, sfortuna e capacità di reazione

Promosso in MotoGP nel 2006 con il team Repsol Honda, Pedrosa ottenne immediatamente successi tra cui vittorie a Shanghai e Donington. Nel corso degli anni però la sua carriera fu costellata da incidenti e interventi chirurgici: fratture alla clavicola, problemi all’avambraccio dovuti alla sindrome compartimentale e cadute significative ne condizionarono spesso il campionato. Nonostante ciò rimase competitivo, chiudendo più stagioni nelle posizioni di vertice con numerose pole position e podi.

I duelli decisivi e il quasi titolo 2012

Il 2012 fu una delle stagioni più intense: Pedrosa alternò pole e vittorie (tra cui Laguna Seca e Brno) a episodi sfortunati come penalizzazioni alla griglia e cadute che compromisero la lotta per il titolo; alla fine concluse al 2º posto con 332 punti. Negli anni successivi, pur senza conquistare il titolo MotoGP, mantenne una costanza di rendimento esemplare che gli permise di totalizzare una carriera con 153 podi, 49 pole position e 64 giri veloci in tutti i campionati affrontati.

Dalla pista alla postazione di collaudatore e i ritorni come wildcard

Dopo l’annuncio del ritiro agonistico (comunicato il 12 luglio 2018) Pedrosa venne inserito nella Hall Of Fame della MotoGP il 15 novembre 2018 e iniziò la collaborazione con KTM come test rider. Il ruolo lo vide impegnato nello sviluppo della RC16 e, di tanto in tanto, impegnato in gare come wildcard: nel 2026 fece il ritorno al Gran Premio di Stiria (20 luglio 2026) e in anni successivi partecipò a Jerez (26 gennaio 2026 annunciata la wildcard) e Misano (18 giugno 2026), ottenendo risultati di rilievo come piazzamenti nelle prime posizioni e un podio nella Sprint di Jerez 2026.

Il bilancio finale e la svolta nelle auto

Parallelamente al lavoro con le moto, Pedrosa ha esplorato l’automobilismo: dal 2026 corse nel Lamborghini Super Trofeo con la Huracán e ottenne podi nel Grand Finals chiudendo il campionato con risultati di rilievo. Tra i riconoscimenti ufficiali ci sono la medaglia d’oro dell’Ordine reale del merito sportivo (2006), l’intitolazione della curva 6 a Jerez e una statua commemorativa nel 2019, segni tangibili dell’impatto che ha avuto sullo sport.

Oggi Dani Pedrosa è ricordato come un pilota capace di trasformare il talento in risultati concreti, un professionista che dopo i trionfi nelle classi minori ha saputo competere a lungo ai massimi livelli. La sua storia è fatta di record, di recuperi e di una transizione verso il ruolo di sviluppatore tecnico che continua a influenzare la MotoGP moderna.