Daniele Santarelli guida la Turchia alla vittoria agli Europei di pallavolo femminile

La Turchia, guidata dall'allenatore italiano Daniele Santarelli, ha vinto gli Europei di pallavolo femminile 2026 battendo l'Italia al tiebreak. La finale è stata intensa e ricca di emozioni.

La finale degli Europei di pallavolo femminile 2026 ha visto la Turchia trionfare sull’Italia al tiebreak, con un punteggio di 3-2 (25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 10-15). La squadra di casa, guidata dall’allenatore italiano Daniele Santarelli, ha bissato il titolo vinto nel 2023, mentre l’Italia di Julio Velasco ha dovuto accontentarsi della medaglia d’argento.

La partita è stata un susseguirsi di emozioni, con l’Italia che ha dominato i primi due set, ma la Turchia che ha saputo reagire e ribaltare il risultato. La finale si è decisa nel quinto set, dove la Turchia ha mostrato maggiore lucidità e determinazione.

La reazione della Turchia nel secondo set

Dopo un primo set dominato dall’Italia, la Turchia ha saputo reagire nel secondo parziale. Grazie a una serie di ace e a un’attacco più aggressivo, le padrone di casa hanno pareggiato i conti. La schiacciatrice Cebecioglu, inserita da Santarelli all’inizio del secondo set, è stata decisiva con i suoi attacchi potenti.

L’Italia ha cercato di mantenere il controllo della partita, ma la Turchia ha mostrato una grande capacità di reagire. L’opposta Vargas ha segnato 10 punti nel secondo set, mentre la centrale Gunes ha dominato a muro. La squadra di Santarelli ha saputo ribaltare l’inerzia del match e portare la partita al quarto set.

Il tiebreak decisivo

Il quinto set è stato un susseguirsi di emozioni. L’Italia ha cercato di mantenere la concentrazione, ma la Turchia ha mostrato maggiore lucidità. Vargas è stata ancora una volta decisiva, segnando punti cruciali. L’Italia ha cercato di reagire, ma gli errori in attacco e la difesa turca sono stati determinanti.

Il punteggio finale di 15-10 in favore della Turchia ha sancito la vittoria delle padrone di casa. L’Italia ha dovuto arrendersi, mancando l’obiettivo di vincere il triplete Olimpiadi, Mondiale ed Europei, un traguardo che solo l’Unione Sovietica era riuscita a raggiungere.

Le polemiche su Daniele Santarelli

La finale ha visto anche delle polemiche riguardanti l’allenatore Daniele Santarelli. Durante la partita, Santarelli ha mostrato un comportamento considerato eccessivo da molti telespettatori. Le sue esultanze, definite ‘da ultrà’, hanno scatenato numerose critiche sui social network.

Alcuni appassionati hanno definito il suo comportamento ‘scomposto’ e ‘fuori luogo’, mentre altri hanno criticato la sua esultanza contro la nazionale italiana. Le proteste sono state tali da portare il nome di Santarelli ai vertici delle tendenze su X.

Il telecronista Marco Fantasia ha criticato il comportamento del presidente della Federazione Turca, definendolo ‘indecoroso’, e ha paragonato il pubblico dell’Arena di Istanbul a quello di un ‘campetto di calcio di terza categoria’.