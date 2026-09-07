Formula 1 a Milano: tutto pronto per F1 Live dal 18 al 20 febbraio 2027

Milano è pronta a diventare il cuore pulsante del mondo della Formula 1. Dal 18 al 20 febbraio 2027, la città ospiterà F1 Live Milan un evento che promette di essere un punto di riferimento per gli appassionati di motorsport di tutto il mondo. Questo festival, organizzato dalla Formula 1 si articolerà in tre giorni di attività, spettacoli e intrattenimento, culminando con una serata di gala che vedrà la partecipazione di piloti e team principal di tutte le scuderie.

Un evento globale con radici italiane

La scelta di Milano non è casuale. La città, conosciuta per la sua capacità di unire tradizione e innovazione, è stata selezionata per la sua capacità di attrarre un pubblico internazionale e per la sua vicinanza al circuito di Monza, sede del Gran Premio d’Italia. Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, ha espresso grande entusiasmo per l’evento, sottolineando come Milano rappresenti un ponte ideale tra la passione per la velocità e l’eccellenza italiana.

Il programma di F1 Live Milan

L’evento si dividerà in due parti principali: il Milan Fan Festival che si svolgerà per tutte e tre le giornate, e F1 The Show la serata di gala del 18 febbraio. Durante il festival, i visitatori potranno vivere esperienze immersive, scoprire i retroscena della Formula 1 e partecipare a dimostrazioni con vecchie monoposto. La serata di gala, invece, vedrà la presentazione ufficiale delle nuove monoposto e dei piloti per la stagione 2027, accompagnata da esibizioni musicali di artisti internazionali.

La location e gli artisti

La serata di gala si terrà nella nuova Unipol Dome l’arena costruita in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Sebbene i dettagli sulla lineup degli artisti non siano ancora stati resi pubblici, ci si aspetta la presenza di nomi di rilievo del panorama musicale internazionale. I biglietti per l’evento saranno messi in vendita entro la fine del 2026, con una procedura di pre-registrazione già attiva per i fan più entusiasti.

Un successo annunciato

L’evento promette di eguagliare, se non superare, il successo di F1 75 Live lo show organizzato a Londra nel 2025 per celebrare i 75 anni della Formula 1. Quell’edizione aveva registrato 7,5 milioni di spettatori in streaming e 16.000 presenze live, con i biglietti esauriti in soli 20 minuti. Con F1 Live Milan, la Formula 1 punta a creare un’esperienza ancora più coinvolgente, unendo la passione per le corse con l’energia di una città che non smette mai di sorprendere.

Milano si prepara a vivere un momento storico, trasformandosi in un palcoscenico globale per la Formula 1. Con F1 Live, la città lombarda non solo celebra lo sport, ma lo fa con uno stile unico, capace di attrarre appassionati da ogni angolo del mondo. Un evento da non perdere per chi ama la velocità, la musica e l’emozione di vivere momenti indimenticabili.