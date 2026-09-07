Formula 1 a Monza 2026: l’innovazione verde del Gran Premio d’Italia

L’Autodromo Nazionale di Monza, tempio della velocità e cuore pulsante del motorsport italiano, si prepara ad accogliere il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026 con un’iniziativa che unisce passione per i motori e impegno per l’ambiente. Il progetto “Ogni pilota, un albero” giunto al quarto anno, vede la messa a dimora di 22 nuove piante nel Bosco Bello del Parco di Monza, una per ogni pilota partecipante alla competizione.

Questa iniziativa, promossa dall’Automobile Club d’Italia e dall’Autodromo Nazionale Monza, con il contributo del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri si inserisce nel più ampio progetto “Un albero per il futuro” un programma nazionale di educazione ambientale che ha portato alla messa a dimora di oltre 50.000 piante in Italia.

Un bosco che cresce con i piloti

Le nuove piante del “Bosco dei Piloti” sono state fornite dal Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano e includono specie autoctone come Acer campestreQuercus ilexQuercus cerrisFraxinus angustifoliaViburnum opulus e Cornus sanguinea. La scelta di queste specie mira a creare un impianto vegetale resiliente agli effetti dei cambiamenti climatici e a favorire il rafforzamento della biodiversità dell’area.

Alla cerimonia di messa a dimora hanno partecipato personalità di spicco come il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Geronimo La Russa il CEO di Formula 1 Stefano Domenicali il Sindaco di Monza Paolo Pilotto e il Generale di Brigata e Comandante del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Raffaele Pio Manicone.

Monza: un circuito che guarda al futuro

Il Gran Premio d’Italia 2026 si annuncia come un evento da record, con un pubblico e un’attenzione senza precedenti. L’appuntamento sul circuito brianzolo arriva nel momento più caldo della stagione, con Kimi Antonelli al comando del Mondiale e una Ferrari competitiva pronta a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa.

Il Gran Premio è stato presentato nella sede di Automobile Club Milano, l’istituzione che nel 1922 volle e fece costruire l’Autodromo Nazionale Monza. Durante la conferenza stampa, sono intervenuti il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana il sindaco di Monza Paolo Pilotto l’assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva e il Presidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera.

Un legame storico con la Formula 1

Monza non è solo un tracciato iconico, ma un luogo che parla ai giovani che scoprono qui la passione per i motori e ai talenti che stanno scrivendo il futuro dello sport italiano. Il Gran Premio d’Italia è un evento simbolo della nostra identità, della nostra passione e della storia del Motorsport mondiale.

Il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa ha dichiarato: “È con un orgoglio tutto italiano che viviamo il momento che, più di ogni altro, rappresenta la storia e la passione del nostro Paese per l’automobilismo. Lo facciamo in una stagione anche sportivamente felice per i nostri colori, con uno straordinario Andrea Kimi Antonelli al comando del Mondiale.”

Sostenibilità e innovazione

Il progetto “Ogni pilota, un albero” rappresenta un passo significativo nel percorso di condivisione istituzionale a livello nazionale e locale. Attraverso la collaborazione con scuole, enti e realtà del territorio, il progetto ha portato alla messa a dimora di oltre 50.000 piante in Italia, anche nei luoghi che ospitano i principali appuntamenti del motorsport internazionale.

Il Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, ha affermato: “L’ampliamento del ‘Bosco dei Piloti’ conferma l’efficacia della sinergia tra Istituzioni e mondo dello sport nella fondamentale opera di tutela del patrimonio naturalistico del Paese.”

Il Sindaco di Monza, Paolo Pilotto ha sottolineato l’importanza del Parco di Monza, che con i suoi oltre 700 ettari di verde e più di un milione e duecentomila alberi, rappresenta un valore ambientale unico. “L’iniziativa, che si svolge da alcuni anni e che oggi si rinnova, è un segno dell’impegno condiviso tra Consorzio Villa Reale e Parco e Autodromo Nazionale per cercare di garantire da un lato la tutela del patrimonio verde del Parco e della città e dall’altro lo sviluppo tecnologico dell’impianto sportivo.”

Il CEO di Formula 1, Stefano Domenicali ha ribadito l’importanza della sostenibilità nella missione della Formula 1: “Siamo davvero lieti di vedere crescere, anno dopo anno, questa iniziativa, che guarda al futuro con continuità e responsabilità. Sapere che, ancora una volta, il Gran Premio d’Italia contribuisce a lasciare un segno concreto sul territorio è motivo di grande soddisfazione.”

Il Gran Premio d’Italia 2026 promette di essere un evento indimenticabile, dove la passione per i motori si fonde con l’impegno per la tutela dell’ambiente, creando un modello di sostenibilità che guarda al futuro.