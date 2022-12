I migliori videogiochi a tema automobilismo

Chi cercasse notizie sui primi videogiochi a tema automobili dovrebbe probabilmente guardare agli anni Settanta. Nel 1973 Atari mise sul mercato Space Race e l’anno successivo Gran Trak 10. A seguire dal Giappone arrivà Speed Race, che molti conoscevano anche come Wheels. Un segno evidente del fatto che i videogiochi dedicati alle automobili hanno successo ormai da cinquant’anni. In fondo non è difficile capirne la ragione: sono intuitivi, quindi divertenti sin dall’inizio e permettono di mettersi alla prova con una simulazione, che rimanda comunque alla vita reale. I primi videogiochi di questo genere, accessibili solo nelle sale giochi delle città più moderne, erano ovviamente molto semplici e basilari eppure già cercavano di fornire al giocatore un’esperienza a 360 gradi, con musica, immagini, persino piccole vibrazioni. Appunto una simulazione a tutto tondo, quasi un’immersione nel mondo dell’automobilismo e delle gare.

Dai primi Atari alle simulazioni a 360 gradi

Da allora ad oggi gli sviluppatori di giochi elettronici ne hanno fatta di strada. Ci sono state esperienze come Death Race e Night Driver, firmate da Atari oppure Super Bug, prodotto dalla stessa azienda. Ma la vera svolta è arrivata negli ultimi dieci anni, visto che si è registrata una crescita straordinaria di proposte per consolle fisse e portatili e anche via Internet si è cominciata a diffondere la febbre dei giochi dedicati all’automobilismo. Un fenomeno che sta dilagando, tanto che ormai i giochi on line con i loro campionati sono talmente diffusi e seguiti, che si sta persino ragionando sulla possibilità di associare un sistema di scommesse sportive a queste attività, proprio come accade per discipline reali quali le gare di automobilismo e motociclismo, il calcio o la pallavolo. Volendo allora disegnare una panoramica dei giochi elettronici che mettono a tema le auto e il loro utilizzo, quali sarebbero i più amati e interessanti?

Un caso esemplare

Il primo da citare è sicuramente Forza Horizon 4, che domina la classifica di questo decennio e rischia di essere surclassato forse solo da Forza Horizon 5, che è appena uscito. Le ragioni di questo successo? La grafica è perfetta, il parco auto a disposizione davvero enorme e l’ambientazione mozzafiato. Si fanno gare in Scozia e sembra davvero di esserci, con una riproduzione di Edimburgo che risulta impareggiabile. Premere sull’acceleratore in questo gioco ti fa sentire come se davvero stessi correndo all’impazzata nei paesaggi degli highlander. Il gioco poi propone tante sfide diverse per gli automobilisti, da quelle tradizionali alle gare speciali Top Gear. Andando a spulciare tra i migliori videogiochi a tema auto usciti dal 2010 al 2020, ce ne sono anche altri che meritano una menzione. Ad esempio, Rocket League, uno di quei giochi ad accesso gratuito che viene aggiornato spesso, proprio come accade con Fortnite: insomma un grande classico. Guardando all’orizzonte italiano, invece, merita una menzione anche Lamborghini Huracan STO, che mette insieme il mondo del calcio e quello delle automobili, visto che sono le macchine a spingere enormi palloni e fare goal. Una formula che si gioca on line con altri concorrenti e che piace al punto da aver dato origine anche a imitazioni nel mondo reale.

Velocità a volante e sulla cloche

Proseguendo in questa rassegna ideale va menzionato anche Need for Speed: Heat, un gioco diventato leggendario anche se è uscito solo nel 2019. La grafica è curata, le auto proposte sono moderne ma anche storiche, neon e colori accessi creano un’atmosfera irreale e coinvolgente. Anche la storia dietro il gioco è interessante, visto che il personaggio alla guida ha una doppia vita e mentre di giorno corre in modo legale, di notte lo fa da clandestino, in gare losche che gli permettono di rafforzare la propria esperienza ma lo costringono anche a scappare dalla polizia. Se amate la varietà, invece, dovete pensare di provare un gioco come The Crew 2, visto che non si corre solo con auto scattanti e veloci, ma anche con motoscafi, aerei e fuoristrada. Un delirio di guida ad alta velocità, che regala scariche continue di adrenalina e porta il giocatore virtualmente a spasso per gli Stati Uniti. Questo gioco, tra l’altro, piace molto ai giovani perché permette di interagire anche a livello social, con i messaggi visibili e la possibilità di creare una community di followers.

Un successo tutto italiano

Per concludere, non può mancare la segnalazione di Assetto Corsa Competizione, un gioco tutto italiano che rende anche un po’ patriottici. Si tratta del miglior simulatore di guida in circolazione, con una riproduzione perfetta dei veicoli e dei circuiti, che appaiono sullo schermo e consentono davvero di sentirsi come piloti quali Lauda, Senna, Hamilton, Verstappen, per citare solo qualche campione. Risulta anche di uno dei giochi più amati in tutto il mondo e questo aiuta comprendere come i videogiochi a tema automobilismo siano una presenza costante nell’immaginario collettivo. L’ultima menzione è per una figura simbolo dei videogiochi in generale, quella di Mario Kart, che nella versione 8, uscita nel 2014, propone una serie di corse in auto davvero divertenti. Nato per la Wii, il gioco è stato poi ridisegnato per lo Switch e ammicca anche un po’ alla realtà virtuale. Il protagonista vola e va sottacqua con la sua automobile, ma procede anche a testa in giù e con il veicolo sospeso su circuiti che sfidano la forza di gravità. Impareggiabile.