Come i dazi influenzano il mercato delle auto elettriche e ibride in Europa

Dazi sulle auto elettriche cinesi: una nuova era per il mercato europeo

I dazi imposti sulle auto elettriche cinesi importate in Europa stanno iniziando a mostrare i loro effetti. Sebbene gli aumenti di prezzo non siano immediatamente visibili, si prevede che diventino evidenti nel 2025, quando gli stock attualmente disponibili sul mercato europeo si esauriranno. Questo scenario ha portato a un incremento dei listini, creando incertezze per i consumatori e le case automobilistiche.

Strategie delle case automobilistiche cinesi

Le case automobilistiche cinesi non stanno restando a guardare. Con un mercato europeo delle auto elettriche che fatica a decollare, molte di esse stanno rivedendo le loro strategie. Un approccio emergente è l’accento sulle auto ibride, in particolare sui modelli plug-in. Secondo le analisi di mercato, nel 2024 si prevede un aumento del 20% nella quota di veicoli ibridi plug-in (PHEV), con ulteriori incrementi attesi nel 2025.

Trend delle esportazioni di auto ibride

La China Passenger Car Association ha riportato che nel terzo trimestre del 2024, il 18% delle esportazioni cinesi era rappresentato da modelli ibridi, un dato raddoppiato rispetto al primo trimestre dello stesso anno. Questo segnale indica un cambiamento significativo nelle preferenze di mercato, con una diminuzione delle auto completamente elettriche, passate dal 62% al 58% delle esportazioni. Nonostante ciò, le vendite di veicoli ibridi plug-in rimangono modeste, rappresentando solo il 7% delle vendite totali tra gennaio e ottobre 2024.

Le nuove proposte di BYD e altri produttori

BYD, uno dei principali produttori cinesi, ha annunciato l’intenzione di esportare nuovi modelli in Europa nel 2025, tra cui quelli dotati della tecnologia DM-i, recentemente introdotta con la Seal U. Questo modello, con un prezzo di 39.900 euro, si posiziona in modo competitivo rispetto a marchi europei come Volkswagen. Stella Li, vice presidente di BYD, ha affermato che, di fronte alla crisi delle auto elettriche, la risposta dell’azienda è l’ibrido avanzato.

Il futuro delle auto ibride in Europa

Altri produttori, come Lynk & Co e MG, stanno seguendo la stessa direzione, presentando nuovi modelli ibridi e puntando su tecnologie avanzate. La crescente attenzione verso le auto ibride potrebbe rappresentare una soluzione temporanea per le case automobilistiche cinesi, mentre cercano di adattarsi a un mercato europeo in evoluzione. Con l’implementazione dei dazi e le nuove strategie di mercato, il panorama delle auto elettriche e ibride in Europa sta per subire cambiamenti significativi.