Delivan di Chery punta all’ecosistema completo per la logistica urbana

La presentazione al Commercial Vehicle Show di Birmingham non è stata il lancio di un semplice modello, ma l’esposizione di una nuova filosofia progettuale. Il marchio Delivan, nato sotto l’ala di Chery Commercial Vehicle, propone un approccio che trasforma il veicolo in un componente di un sistema più ampio: dalla ricarica ai servizi digitali, fino alla gestione del ciclo di vita. Questa visione vuole superare il concetto tradizionale di prodotto singolo per offrire una soluzione completa alle esigenze della logistica moderna.

Al centro del progetto c’è l’intento di rispondere alle sfide dell’ultimo miglio e delle flotte urbane, con particolare attenzione all’affidabilità e alla continuità operativa. L’offerta prevede non solo veicoli elettrici ma anche un insieme di servizi connessi: infrastrutture di ricarica, sistemi di telematica, piattaforme per il monitoraggio e assistenza durante tutto il periodo di utilizzo. In questo modo il cliente non acquista solo un mezzo, ma accede a un ecosistema pensato per massimizzare produttività e ridurre costi operativi.

Una nuova generazione per la logistica urbana

La gamma Delivan è pensata per scenari urbani ad alta densità e per operatori di e-commerce e logistica che richiedono turni intensivi e tempi di attività elevati. L’idea è offrire soluzioni modulari che si adattino a diversi compiti: consegne frequenti, movimentazione in aree pedonali e operazioni in spazi ridotti. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: incrementare l’efficienza delle rotte e minimizzare i periodi di inattività attraverso elettrificazione, modularità e integrazione digitale.

I tre concept presentati

A Birmingham sono stati mostrati tre prototipi che delineano la direzione futura del brand: un veicolo dedicato alle consegne urbane ad alta frequenza, una soluzione micro-cargo per operazioni compatte in centro città e un robot-cargo autonomo pensato per ambienti controllati come hub logistici e campus. Ciascuna proposta mette in luce un aspetto differente dell’ecosistema: dal design ottimizzato per i payload alle interfacce per l’integrazione con piattaforme di gestione, fino alle possibilità offerte dall’autonomia in contesti delimitati.

FSCV: l’architettura del sistema

La strategia denominata FSCV (Future Super Commercial Vehicle) struttura l’offerta su più livelli invece di presentare modelli isolati. La piattaforma è pensata per scalare in base alle necessità operative: dalla fornitura di mezzi robusti e servizi essenziali fino all’integrazione avanzata di dati e intelligenza per l’ottimizzazione dei costi. Con questo approccio il veicolo perde il ruolo di elemento fine a sé stesso e diventa parte di un insieme orchestrato attorno all’operatore.

Tre livelli per un ecosistema scalabile

La proposta si articola in tre macro-livelli: Delivan PRO, la base operativa che punta a massimizzare uptime e semplicità di esercizio; Delivan X, la piattaforma modulare che permette configurazioni personalizzate; e Delivan I, il livello che sfrutta i dati per fornire intelligenza operativa e ridurre il costo totale di possesso. Insieme, questi strati permettono di costruire soluzioni su misura mantenendo controllo sui KPI di flotta.

Connettività, gestione flotte e la sfida europea

Un elemento chiave della visione è la centralità della connettività: i veicoli diventano asset digitali che comunicano costantemente con la piattaforma di controllo per offrire monitoraggio, manutenzione predittiva e ottimizzazione delle missioni. Questo approccio si traduce in meno fermi macchina, interventi più rapidi e una gestione più accurata dei costi operativi, aspetti determinanti per chi gestisce flotte numerose e operazioni a elevata intensità.

Perché il Regno Unito e l’Europa

Il debutto nel Regno Unito non è casuale: si tratta di un mercato maturo e competitivo che rappresenta un banco di prova ideale per testare soluzioni integrate. L’obiettivo dichiarato è espandersi in Europa calibrando prodotti e servizi sulle esigenze locali e stringendo partnership con operatori logistici e infrastrutturali. La sfida è trasformare il veicolo commerciale in una piattaforma adattabile a scenari in rapida evoluzione, tra elettrificazione, digitalizzazione e nuove dinamiche del mercato urbano.