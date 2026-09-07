Denza N8L EV: specifiche, caratteristiche e lancio del SUV elettrico

Denza, marchio del gruppo BYD, sta per lanciare il nuovo SUV elettrico N8L EV con una batteria da 130 kWh e un'autonomia dichiarata di 960 km.

Denza, il marchio cinese controllato da BYD, è pronto a rivoluzionare il mercato dei SUV elettrici con il lancio del nuovo N8L EV. Questo modello, che debutterà ufficialmente il 14 settembre promette prestazioni eccezionali e un’autonomia senza precedenti. Con una batteria da 130 kWh e un’autonomia dichiarata di 960 km nel ciclo CLTC, il Denza N8L EV si posiziona come uno dei SUV elettrici più avanzati del mercato.

Il nuovo modello si aggiunge alla gamma Denza, che già include il monovolume D9 e il SUV ibrido N8L, lanciato nell’ottobre 2025. Il N8L EV è stato progettato per competere con i principali attori del settore, come Li Auto e Aito offrendo una combinazione unica di tecnologia, comfort e prestazioni.

Specifiche tecniche e innovazioni

Il Denza N8L EV è un SUV dalle dimensioni imponenti: misura 5,2 metri di lunghezza1,999 metri di larghezza e 1,82 metri di altezza con un passo di 3,075 metri. Nonostante le sue dimensioni, il modello pesa 3.110 kg un dato significativo per un veicolo elettrico.

La batteria LFP Blade da 130,15 kWh fornita da FinDreams Battery una sussidiaria di BYD, garantisce un’autonomia di 960 km nel ciclo CLTC, che corrisponde a circa 785 km nel ciclo WLTC. Questa batteria è stata progettata per offrire un’efficienza energetica ottimale, riducendo i costi di gestione e aumentando la durata del veicolo.

Motore e prestazioni

Il Denza N8L EV è equipaggiato con un motore sincrono a magneti permanenti posizionato sull’asse posteriore, che eroga 370 kW di potenza (equivalenti a 503 CV) e una velocità massima di 240 km/h. La trazione posteriore permette di ricavare spazio per un frunk motorizzato da 208 litri una caratteristica unica che lo distingue dai concorrenti.

Il frunk, oltre a essere pratico, è stato progettato per essere lavabile direttamente con un getto d’acqua, rendendolo ideale per trasportare attrezzature sportive o da campeggio. Questa innovazione è stata sottolineata dal general manager di Denza, Li Hui che ha evidenziato la versatilità del vano anteriore.

Tecnologie avanzate e comfort

Per migliorare l’agilità e la manovrabilità di un veicolo così grande, il Denza N8L EV è dotato di sospensioni pneumatiche a doppia camera DiSus-A e di un sistema di sterzata attiva dell’asse posteriore che permette alle ruote di orientarsi fino a ±10 gradi. Questo sistema riduce il raggio di sterzata a soli 4,58 metri facilitando la guida in spazi stretti.

L’abitacolo del N8L EV è progettato per offrire comfort e spazio, con una configurazione classica a sei posti distribuiti in tre file da due sedili (2+2+2). I rivestimenti in pelle marrone aggiungono un tocco di lusso, rendendo l’interno elegante e accogliente.

Sistemi di assistenza alla guida

Il SUV è equipaggiato con il sistema di assistenza alla guida DiPilot 300 noto anche come God’s Eye B in Cina. Questo pacchetto tecnologico include un LiDAR5 radar a onde millimetriche12 radar a ultrasuoni e 12 telecamere dedicate. Il sistema offre funzioni avanzate come la navigazione automatizzata in autostrada e in città, il parcheggio autonomo e la schivata attiva degli ostacoli.

Nonostante le numerose innovazioni, alcuni dati importanti sono ancora da definire. Denza non ha ancora comunicato la potenza massima di ricarica in corrente continua né il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h. Anche il prezzo ufficiale della variante 100% elettrica non è stato ancora reso noto. Tutti questi dettagli verranno ufficializzati durante l’evento di lancio del 14 settembre.

Confronto con la concorrenza

Il Denza N8L EV si posiziona come un concorrente diretto di modelli come la Nio ES8 e l’Aito M9 EV. La batteria da 130,15 kWh del N8L EV è significativamente più capiente rispetto ai 102 kWh della Nio ES8 e ai 100 kWh della Aito M9 EV, offrendo un vantaggio competitivo in termini di autonomia.

Sul fronte della capacità di carico anteriore, il frunk da 208 litri del N8L EV supera i 150 litri della Aito M9 EV, anche se rimane leggermente inferiore ai 230 litri garantiti dalla Nio ES8. Questi dettagli tecnici evidenziano le scelte strategiche del marchio Denza nel progettare un veicolo che combina prestazioni, comfort e praticità.

Il lancio del Denza N8L EV rappresenta un passo significativo per il marchio, che punta a consolidare la propria presenza nel mercato dei SUV elettrici. Con il suo design imponente, le tecnologie avanzate e l’autonomia record, il N8L EV è pronto a competere con i migliori modelli disponibili, offrendo ai consumatori un’opzione innovativa e sostenibile.