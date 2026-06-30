Difficoltà a Spielberg e ottimismo prudente: come la Ferrari vive il dopo Austria

Il weekend al Red Bull Ring a Spielberg, in Stiria ha lasciato la squadra di Maranello con sentimenti contrapposti. Dopo il successo recente in Catalogna la trasferta in Austria ha messo in evidenza limiti tecnici e strategici della SF-26 ma ha anche evidenziato un rapporto di lavoro che, almeno per la squadra e per il pilota principale, sta provando a rigenerarsi.

Sul piano dei numeri di classifica, il pilota Lewis Hamilton è arrivato al Red Bull Ring con un rinnovato slancio dopo Barcellona, dove grazie anche al ritiro di Kimi Antonelli ha visto risalire la sua posizione fino a quota 115 punti a fronte del leader fermo a 156 punti. Questi dati offrono il contesto sportivo in cui si inseriscono le dichiarazioni e le valutazioni tecniche emerse durante il weekend.

Il giudizio tecnico sul fine settimana di Spielberg e i limiti della power unit

Analizzando i dati del gran premio emerge con chiarezza che la performance complessiva della vettura è stata condizionata da diversi fattori. In primo luogo, la questione della power unit rimane centrale: i miglioramenti introdotti con il primo intervento permesso dall’ADUO sono stati valutati come un passo avanti, ma non ancora risolutivi. In particolare circolano osservazioni su una perdita relativa di potenza stimata tra il 6/8% rispetto ad alcune unità concorrenti, un margine che, se confermato su più circuiti, rischia di limitare la capacità di restare competitivi dove contano i rettilinei.

Accanto alla questione della motorizzazione, il comportamento dinamico della monoposto ha creato problemi: si è registrata una tendenza a un bilanciamento instabile e a fenomeni di surriscaldamento che hanno reso complessa la gestione degli pneumatici e dell’assetto. Questi elementi hanno contribuito a un weekend in cui la Rossa non è riuscita a esprimere il passo mostrato nelle prove precedenti.

Le parole di Hamilton sul feeling con la vettura e sul lavoro di squadra

Nonostante le difficoltà emerse in pista, Lewis Hamilton ha speso parole chiare sul rapporto con la squadra e sull’evoluzione della monoposto. Il pilota britannico ha sottolineato più volte come il feeling con la SF-26 sia migliorato: «È fantastico avere una macchina che finalmente ha le cose che avevo chiesto. Ci stiamo muovendo insieme e stiamo collaborando molto bene», ha detto, rimarcando il valore del lavoro collettivo e della direzione sportiva guidata da Frederic Vasseur. Inoltre Hamilton ha aggiunto: «Adoro guidare questa monoposto. Ora sto iniziando a essere in grado di mettere in pratica le cose che avevo chiesto e questa è la cosa che mi fa sentire meglio», sintetizzando un crescente allineamento tra pilota e ingegneria.

Implicazioni per le prossime gare e il ruolo delle introduzioni tecniche

Le problematiche evidenziate a Spielberg non sono confinabili al singolo weekend: in ottica campionato la capacità di sviluppare la power unit e di ottimizzare il pacchetto aerodinamico e di sospensioni sarà determinante. L’evoluzione introdotta con il primo gettone ADUO è stata considerata una tappa necessaria ma non sufficiente; la sensazione condivisa è che ulteriori interventi e un ciclo prolungato di test e migliorie saranno indispensabili perché il gap possa ridursi in modo consistente.

Dal punto di vista dei circuiti, la natura delle prossime piste inciderà sulla possibilità di recuperare: tracciati con molte curve favorevoli al grip meccanico possono offrire opportunità, mentre tappe con lunghi rettilinei metteranno in luce eventuali deficit di potenza. In questo senso la stagione chiede una strategia tecnica che sappia alternare miglioramenti a breve termine mirati e pianificazioni più strutturate per i passi avanti sostanziali.

Il fattore umano e la risposta del team

Oltre alle componenti tecniche, il weekend ha mostrato come la coesione interna e la capacità di reazione rapida contino tanto quanto gli aggiornamenti sulla vettura. Le parole di Hamilton sul lavoro di squadra e sulla leadership indicano che, nonostante i problemi, in Maranello esiste una volontà di convergere su obiettivi comuni. Questo aspetto potrebbe rivelarsi determinante quando si tratterà di orchestrare miglioramenti che richiedono tempi e risorse coordinati tra reparto motore, aerodinamica e pista.

Il confronto con gli avversari e il calendario delle gare prossime offriranno risposte concrete sullo slancio reale della squadra, mentre il lavoro su motore e assetto resterà al centro del dibattito interno a Maranello.