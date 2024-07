I Suv più venduti in Italia nei primi 6 mesi dell'anno, i dati segmento per segmento.

Il segmento dei Suv ha riscosso un grande successo nel pubblico italiano negli ultimi anni con un incremento notevole rispetto ad altre categorie di auto, pensiamo ad esempio a berline e station-wagon che andavano molto di moda negli anni ’90 e 2000 ed ora hanno perso appeal. In questo articolo vediamo i Suv più venduti in Italia nel 2024 – periodo da gennaio a giugno.

LEGGI ANCHE: Opel Grandland 2024 – prezzo, dimensioni, interni, motorizzazioni

Suv più venduti in Italia nel 2024, la classifica per segmento

Iniziamo questa particolare classifica con i suv di segmento A, ovvero quelli piccoli e perfetti per muoversi agilmente e con stile nel traffico cittadino. Il modello più venduto in questi primi 6 mesi dell’anno è la Toyota Aygo X con 12.017 esemplari venduti, di cui ben 2.449 auto immatricolate nel mese di giugno.

Nel segmento B il suv più venduto la Jeep Avenger che nel periodo gennaio-giugno è arrivata ad avere 20.863 auto consegnate nel nostro paese.

Per il segmento C la nuova Nissan Qashqai ha fatto registrare 12.870 nuove immatricolazioni in questi primi sei mesi dell’anno. La versione totalmente rinnovata porta in dote motori ibridi a benzina con potenze che variano sino ad un massimo di 190 cavalli.

Nel segmento D si registra una prima posizione per Tesla Model Y. Il suv prodotto dalla casa californiana è arrivato a targare ben 4.659 auto. Un buon risultato per questo marchio che conta molti appassionati e acquirenti nel nostro paese.

Chiudiamo con il segmento E/F che in realtà ne unisce due, entrambi di alta fascia, dove rientrano marchi come BMW, Range Rover e Porsche. La più venduta in questo primo semestre è stata la BMW X5 con ben 1.807 vetture immatricolate.

LEGGI ANCHE: Le auto di Margot Robbie, tutti i modelli dell’attrice

Le altre sul podio, quali sono?

Per il segmento A il podio vede oltre alla Aygo X la Suzuki Ignis seconda, con 5.491 immatricolazioni e terza la Dacia Spring con 1.170 auto, risultato raggiunto grazie agli incentivi.

Nel segmento B la battaglia ha visto al secondo posto la Yaris Cross con 19.530 auto consegnate. Terza la Renault Captur che ne ha fatte registrare 16.872.

Quello di maggior successo nel bel paese è il segmento C perché coniuga prestazioni e spaziosità, dopo la Qashqai sul podio si piazza la Kia Sportage con i suoi 12.257 nuovi veicoli e terza la BMW X1 di poco al di sotto delle 10.000 auto, 9.941 sono infatti quelle arrivate in Italia.

La sfida si è fatta decisamente calda ed interessante nel segmento D, dopo la Model Y si piazza la Volvo XC60 con 4.097 auto e subito dietro la BMW X3 di cui ne sono state vendute in 6 mesi 4.071.

Nei segmenti E/F il podio si chiude con Range Rover Sport (1.643 auto) e Porsche Cayenne (1.532).