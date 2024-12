Un cambiamento inatteso in cima a Stellantis

Il mondo dell’industria automobilistica è stato scosso da un annuncio sorprendente: Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato. Questo evento segna un cambiamento significativo per un gruppo che ha visto la sua nascita nel 2021, sotto la guida di Tavares. Le sue dimissioni, anticipate di oltre un anno rispetto alla scadenza naturale del contratto, pongono interrogativi sul futuro dell’azienda e sulla direzione strategica che prenderà.

Le ragioni dietro le dimissioni

Le dimissioni di Tavares non sono avvenute senza motivo. Negli ultimi mesi, Stellantis ha affrontato un calo dei profitti e un indebolimento delle vendite, in particolare nel mercato nordamericano, tradizionalmente un punto di forza per il gruppo. Le critiche da parte di investitori, concessionari e sindacati si sono intensificate, evidenziando problematiche come una gamma di veicoli datata e livelli di inventario eccessivi. Nonostante i tentativi di ristrutturazione e un rimpasto dirigenziale, la situazione non è migliorata, portando alla decisione finale di Tavares.

Il futuro di Stellantis e la ricerca di un nuovo CEO

Con la partenza di Tavares, Stellantis si trova ora a dover affrontare la sfida di trovare un nuovo CEO. Il consiglio d’amministrazione ha già avviato il processo di selezione, con l’obiettivo di nominare un successore entro la prima metà del 2025. Nel frattempo, un Comitato Esecutivo ad interim, presieduto da John Elkann, guiderà l’azienda. Tuttavia, la ricerca di un nuovo leader non sarà semplice, considerando le divergenze tra gli azionisti e le diverse visioni strategiche per il futuro dell’azienda.

Le speculazioni sulla successione

Le speculazioni su chi potrebbe succedere a Tavares sono già iniziate. Mentre alcuni suggeriscono che la parte francese dell’azienda spinga per una fusione con Renault, altri, come John Elkann, preferirebbero un candidato interno come Jean-Philippe Imparato. Questa mancanza di unità tra gli azionisti potrebbe complicare ulteriormente il processo di successione e influenzare la direzione futura di Stellantis.