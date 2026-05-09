Dirtitude: trail su circuito motocross a Malpensa, 10 km e 466 mt D+

Partecipa a Dirtitude: un trail di 10 km e 466 mt D+ che trasforma il Crossdromo Ciglione in un percorso esclusivo per runner e appassionati

Il Dirtitude si presenta come un esperimento sportivo che porta il trail running su un terreno solitamente associato al motocross. L’appuntamento è il 23 Maggio presso il Crossdromo Ciglione di Malpensa (VA), con un programma studiato per alternare agonismo, spettacolo e festa. L’idea alla base dell’evento è semplice: utilizzare un impianto iconico del fuoristrada per creare un percorso pedonale competitivo, valorizzando il territorio della provincia di Varese e promuovendo la contaminazione tra due discipline affini.

L’itinerario proposto è un tracciato da 10 km con un dislivello positivo complessivo di 466 mt D+, composto da sei giri che alternano pendenze, salite tecniche e curve impegnative su terreno completamente sterrato. L’evento è promosso da CSAIn Lombardia e organizzato da Crusher Running Asd, associazione affiliata a CSAIn, con il supporto tecnico e logistico del Moto Club M.V. Gallarate ASD. Possono partecipare le associazioni sportive dilettantistiche affiliate a CSAIn, seguendo le modalità previste dagli organizzatori.

Il percorso e le caratteristiche principali

Il tracciato di Dirtitude, Crusher Motocross Trail è stato pensato per sfruttare in modo originale le carreggiate e i sentieri del circuito: sei loop che, ripetuti, compongono i 10 km totali. Ogni giro mescola tratti in salita, discese impegnative e curve dal fondo friabile, richiedendo ai partecipanti una buona tecnica di corsa sullo sterrato e una gestione oculata delle energie. L’elemento distintivo è proprio la completa assenza di asfalto, che rende la gara più vicina alle esperienze di off-road tipiche del motocross, pur mantenendo i codici del trail running competitivo.

Dettagli tecnici

Dal punto di vista tecnico, si tratta di un percorso con un profilo altimetrico spezzato: salite ripide alternate a tratti più pianeggianti permettono di modulare l’intensità. Il riferimento al valore di 466 mt D+ aiuta a capire l’impegno richiesto: non è una prova di pura velocità ma una sfida di resistenza e tecnica. Gli organizzatori hanno predisposto segnaletica e punti di assistenza per garantire sicurezza e regolarità, mentre le caratteristiche del fondo impongono attenzione alla scelta delle scarpe e alla preparazione specifica per la corsa su sterrato.

Organizzazione, scopi e partecipazione

Derrière l’evento vi è un’intenzione chiaramente promozionale: si tratta di un’attività promozionale dilettantistica volta a far conoscere il territorio della provincia di Varese e a favorire lo scambio culturale tra comunità sportive diverse. Il progetto nasce dall’incontro tra la cultura del motocross e quella del trail, due mondi che condividono il rispetto per la fatica, la voglia di esplorare e l’amore per il terreno. Per questo motivo l’evento è rivolto soprattutto ad atleti appartenenti ad associazioni affiliate a CSAIn, che possono iscriversi nel rispetto delle regole associative.

Organizzatori e partner

La manifestazione è promossa da CSAIn Lombardia e organizzata da Crusher Running Asd, con il supporto tecnico logistico del Moto Club M.V. Gallarate ASD. Questa sinergia tra realtà del running e del motociclismo è alla base dell’originalità dell’evento: un impianto di riferimento per i fuoristrada diventa palcoscenico per una prova podistica, sostenuta da strutture associative che garantiscono permessi, sicurezza e gestione della gara.

Iscrizioni, programma e intrattenimento

Le iscrizioni sono esclusivamente online: la quota è di 15€ e la procedura è disponibile al link indicato dagli organizzatori (https://www.endu.net/it/events/dirtitude/). Il calendario della giornata prevede il ritrovo al meeting point alle 17:00, la partenza della gara alle 18:00 e le premiazioni ufficiali alle 20:00. Contestualmente ai riconoscimenti è previsto il post race party, con musica e atmosfera conviviale pensati per gli atleti e il pubblico.

I cancelli per il pubblico apriranno alle 18:00 e, oltre alla gara, la serata offrirà un DJ set e intrattenimento fino alle 23:00. La formula punta a creare un evento serale dove sport, spettacolo e promozione territoriale si integrano: un’occasione per famiglie, appassionati e curiosi di vedere come due discipline possano dialogare su uno stesso terreno.

In sintesi, Dirtitude rappresenta un esperimento di fusione tra il mondo del motocross e quello del trail running, mettendo in primo piano la partecipazione amatoriale, la valorizzazione del territorio e la convivialità. Per chi cerca una gara diversa dal solito, con un circuito inedito e una dimensione festiva, l’appuntamento del 23 Maggio al Crossdromo Ciglione è un’opportunità da non perdere.