Dodge si sta muovendo a grandi passi verso il futuro, dopo aver annunciato e mostrato al mondo la nuova Daytona dotata di motorizzazione elettrica ha deciso di organizzarsi per quanto riguarda i propri suv, con particolare riferimento al mercato americano dove Durango sembra in bilico.

Dodge, Durango fino al 2027 poi Stealth

Il Dodge Durango è il mezzo da tutti i giorni a ruote alte che vende molto in America, mercato dove viene commercializzato, in Europa quelli che si vedono sono importati.

Infatti il pubblico americano lo apprezza per la capacità di carico e per lo spazio a bordo, nonché per la potenza del motore V8 Hemi nella versione SRT che è la più potente presente a listino.

Ebbene, questo SUV così come lo conosciamo terminerà la sua produzione nel 2027 quando sarà sostituito da Stealth. Al momento non si hanno notizie sulla nuova auto dato che ne è uscito solo il nome.

Quasi sicuramente sarà un SUV a trazione elettrica, vedendo la direzione che sta prendendo la casa americana ma in generale il gruppo Stellantis, sotto cui Dodge si trova.

Di conseguenza sarà dotato di una discreta autonomia, in riferimento ai mercati è ancora troppo presto per capire se vi potrà essere spazio per lui anche nel vecchio continente.

Dodge Stealth, nome dal passato sportivo

Il nome Stealth associato a prodotti Dodge non è una novità assoluta, infatti nel passato, per la precisione negli anni 90 è stato utilizzato per la vendita, sul mercato americano, di un modello basato sulla Mitsubishi 3000 GT.

La sportiva giapponese in USA era anche venduta con il marchio Dodge, scelta frutto di accordi commerciali tra i due marchi. Le vendite però non furono molte nonostante fosse venduta in entrambe le versioni come la controparte nipponica, una aspirata e l’altra turbo.