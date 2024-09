Lutto nel mondo delle moto da corsa, morto in una gara su strada il pilota e influencer 32enne milanese.

Il mondo del motorsport e il cuore di tutti gli appassionati ieri ha subito uno shock incredibile quando è stata diramata la morte del pilota e youtuber italiano Luca Salvadori. Una notizia che ha scosso chiunque abbia sentito parlare almeno una volta di lui o che lo abbia visto trasmettere con passione il proprio lavoro di pilota professionista.

Luca Salvadori, vittima di un incidente nell’IRCC

Il pilota milanese aveva scelto di abbandonare le corse su pista per dedicarsi quasi completamente alle corse su strada, gli sarebbero rimaste le ultime due gare del campionato National da disputare, campionato in cui era in prima posizione con 4 successi su 6 gare.

L’ultima tappa di quest’anno, a livello internazionale, per quanto riguarda questo genere di gare era la tappa tedesca dell’ IRCC (International Road Racing Championship) di scena a Frohburg.

Luca Salvadori si era iscritto come Wildcard a questa corsa assieme al team con cui gareggiava, il Broncos Racing Team. Si stava comportando egregiamente, come peraltro già dimostrato in Italia, dove aveva vinto il campionato italiano di salita.

Infatti in questa sua ultima gara era riuscito ad ottenere la Pole Position. Al termine del primo giro di gara è successo l’incidente, le cui ferite a seguito riportate si sono rivelate per lui fatali.

Il cordoglio di appassionati ed addetti ai lavori

Tutto il mondo del Motorsport si stringe attorno al papà Maurizio (fondatore e proprietario del team Trident di F2 F3 e Freca – vincente a Baku con Verschoor in F2 nel medesimo fine settimana) e alla mamma Monica Allegranzi.

Anche Motorimagazine.it vuole porgere le condoglianze alla famiglia ed agli affetti del pilota.

La perdita di Luca Salvadori sarà davvero impossibile da colmare, in termini di pilotaggio ed anche a livello comunicativo, era stato capace di rendere un mondo, quello motociclistico. fruibile a chiunque e per questo sarà ricordato.