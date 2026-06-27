Dove comprare auto elettriche usate: le migliori opportunità del momento

Il mercato delle auto elettriche usate è in continua crescita, offrendo opportunità interessanti per chi cerca un veicolo sostenibile senza spendere una fortuna. In questo articolo, esploriamo alcune delle migliori offerte disponibili in diverse regioni d’Italia, con chilometraggi bassi e condizioni impeccabili.

Dalla Sicilia alla Lombardia passando per la Sardegna e l’Abruzzo ci sono molte opzioni tra cui scegliere. Scopriamo insieme le caratteristiche e i dettagli di queste auto elettriche usate, perfette per chi vuole unire risparmio e sostenibilità.

Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh: un’ottima occasione in Sicilia

In vendita a Ragusa in Sicilia una Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh con soli 28.000 km percorsi. Immatricolata a questa auto è in condizioni eccellenti e offre un’autonomia significativa grazie alla sua batteria da 62 kWh.

Il venditore, Giuseppe Lissandrello sottolinea che l’auto è stata sempre ricaricata con carichino e si presenta come nuova. Il prezzo richiesto è di 21.900 euro. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il venditore all’indirizzo giuseppelissandrello@.

Citroen ë-C3 You: un’affidabile city car in Lombardia

A Como in Lombardia è disponibile una Citroen ë-C3 You del 2026 con soli 14.100 km. Questa auto, immatricolata a è in ottime condizioni e offre una batteria da 44 kWh.

Il venditore, Fabio Plenzich ha aggiunto il Carplay con retrocamera e assicura che l’auto non ha mai avuto problemi. Il prezzo richiesto è di 18.800 euro. Per contatti, scrivere all’indirizzo plenfami@.

Volkswagen ID.3: un’ottima scelta a Cagliari

In Sardegna precisamente a Cagliari è in vendita una Volkswagen ID.3 del 2026 con 20.000 km. Immatricolata a questa auto offre una serie di comfort e tecnologie avanzate.

Tra le caratteristiche principali ci sono i due prese USB-C anteriori l’Airbag guida e passeggero con disattivazione gli alzacristalli elettrici anteriori e posteriori e l’Ambient Light Multicolor. Il prezzo richiesto è di 17.900 euro. Per maggiori dettagli, contattare Marcello Illario all’indirizzo ve.ma@.

Nissan Ariya e-4ORCE: prestazioni e lusso in Abruzzo

A L’Aquila in Abruzzo è disponibile una Nissan Ariya e-4ORCE del 2026 con 24.500 km. Immatricolata a questa auto offre un’autonomia di 500 km e una serie di comfort di lusso.

Tra le caratteristiche principali ci sono l’impianto Bose i sedili in pelle e alcantara il tetto panoramico apribile e le gomme estive e invernali. Il prezzo richiesto è di 38.000 euro. Per contatti, chiamare al numero 351.4096269 o scrivere all’indirizzo salseiro.p@.

Smart EQ: divertimento e praticità in Emilia-Romagna

A Bologna in Emilia-Romagna è in vendita una Smart EQ fortwo del 2019 con 49.000 km. Immatricolata a luglio 2019 questa auto offre un consumo medio di 11-12 kWh/100 km e un’autonomia superiore ai 150 km.

Il venditore, Marcello Barisone sottolinea che l’auto è in ottime condizioni e offre una serie di accessori, tra cui il cappelliera avvolgibile il tettuccio e il cruise control. Il prezzo richiesto è di 9.999 euro. Per maggiori informazioni, contattare il venditore all’indirizzo marcellobarisone@.

Citroen C-Zero: un’opzione economica a Milano

A Milano in Lombardia è disponibile una Citroen C-Zero del 2016 con 110.000 km. Questa auto, perfettamente funzionante, offre un’autonomia di 80-90 km e una serie di comfort.

Il venditore, Pietro Bascapè sottolinea che l’auto è ideale per la città, con parcheggio gratuito sulle strisce blu e gialle e esenzione dal bollo in Lombardia. Il prezzo richiesto è di 3.900 euro. Per contatti, scrivere all’indirizzo pietro.bascape@.

Queste sono solo alcune delle opportunità disponibili nel mercato delle auto elettriche usate. Se sei interessato a vendere la tua auto elettrica, puoi inviare un annuncio a info@ indicando mese e anno di immatricolazione, chilometraggio, stato della batteria, località e prezzo richiesto.