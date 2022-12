Dove fare la copia delle chiavi dell’auto? Se avete perso le vostre chiavi o avete bisogno di duplicarle per altri motivi, è necessario valutare alcuni fattori importanti. In questo articolo vi spiegheremo tutto ciò che dovreste sapere in merito, partendo dal tipo di chiave al negozio in cui recarvi e, infine, il costo medio dell’operazione.

Dove fare la copia delle chiavi dell’auto?

Partiamo con il fattore più importante di tutti. Si tratta di chiavi particolari che si distinguono dalle altre. In teoria dovreste avere una seconda chiave di riserva ma, in caso contrario, dovrete contattare la concessionaria presso cui avete acquistato l’auto o la casa madre.

Di conseguenza, non potete recarvi in una ferramenta qualsiasi. Esistono tuttavia dei centri specializzati nella duplicazione di chiavi dell’auto.

Basterà cercare online il centro più vicino a voi.

Se è più semplice e veloce decodificare una chiave classica, quelle codificate sono più complesse.

Il CODE delle chiavi

Se volete far duplicare le chiavi di un’auto moderna, dovrete avere con voi il CODE, ovvero un codice alfanumerico generalmente scritto su una targa di plastica.

In questo modo il procedimento sarà più semplice e potrete avere una codificazione esatta delle chiavi.

Questo perché hanno una misura di sicurezza aggiuntiva che impedisce di utilizzare altre chiavi sostitutive.

Una volta dato il CODE, lo specialista prenderà una chiave inutilizzata già presente in magazzino e la codificherà in modo da diventare funzionale al 100%.

I costi

Nel caso abbiate con voi il CODE o il duplicato, dovrete pagare all’incirca 30 euro. Ciò però dipende dal modello dell’auto e da altri fattori che potrebbero rendere il procedimento più complesso. A volte si può arrivare perfino a un costo medio di 200 euro, ma si tratta di casi abbastanza rari.

LEGGI ANCHE: