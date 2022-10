Tata Tiago EV: interni, scheda tecnica e prezzo

Le macchine non sono certo dei ben a buon mercato; nonostante l’usato o il noleggio spesso permettano di spendere cifre più contenute, comprare un’auto è sempre un grande investimento. Perfino quelle elettriche non hanno raggiunto prezzi sempre abbordabili, anche se gli incentivi in questo caso occorrono in aiuto.

Esiste però una vettura elettrica che risulta essere la più economica sul mercato, ovvero la Tata Tiago EV.

Tata Tiago EV: prestazioni garantite ad un prezzo imbattibile

La casa automobilistica indiana Tata Motors ha decisamente battuto tutta la concorrenza. La nuova Tata Tiago EV si presenta sul mercato con un prezzo molto complicato da eguagliare, o meglio da abbassare. La compatta auto elettrica si può infatti acquistare con un costo che supera di poco i 10 mila euro.

L’ultima nata in casa Tata Motors è la versione elettrica della già esistente berlina. La vettura si presenta molto compatta, utile e comoda per affrontare le trafficate vie delle città. Per la piccola auto elettrica sono state messe sul mercato due tipologie di batteria differenti.

Il modello base, chiamato XE, ha una batteria da 19.2 kW/h che permette di avere fino a 250 Km di autonomia. Tale chilometraggio è raggiungibile grazie al compromesso pensato per la batteria base; prestazioni standard e un peso non eccessivo sono infatti l’arma vincente. Il motore è invece da 74 CV e 114 Nm di coppia, il che rende possibile raggiungere in 6 secondi, o poco meno, i 60 Km/h.

Le versioni superiori a quella base, ovvero XT, XZ+, XZ+ Tech LUX, hanno invece una batteria da 24 kW/h; per questi modelli l’autonomia massima arriva invece fino a 315 Km. Le versioni XZ+ sono inoltre dotate della ricarica AC da 3,3 e 7,2 kW; questo tipo di ricarica, secondo quanto dichiarato dalla stessa Tata Motors, dovrebbe permettere il recupero di ben 110 KM in circa mezz’ora. Come anticipato, il prezzo sul mercato della Tatat Tiago EV base è di 10.600 euro, mentre il top della gamma è acquistabile a poco meno di 15 mila euro.

Tata Tiago EV: come si presenta l’elettrica indiana?

La Tata Tiago EV è un’auto elettrica molto compatta, utile per chiunque debba destreggiarsi nel traffico cittadino e nella complicata ricerca di un parcheggio. All’interno le linee e le forme risultano molto fini agli occhi, con una disposizione degli spazi che rimane armoniosa nonostante le dimensioni ridotte dell’auto.

La tappezzeria della Tata Tiago elettrica è in similpelle felpata, un tocco chic che si sposa perfettamente con le linee non aggressive dell’intera vettura. Lo sterzo sportivo segue i sedili e, come essi, è realizzato in similpelle, un materiale che consente anche una presa migliore.

La city car elettrica ambisce ad un design quasi lussuoso, ben diverso da quelli semplici e classici con cui si presentano le vetture da città. Un ultimo tocco è dato dalle maniglie interne delle portiere; esse sono cromate e contribuiscono a dare un tocco di luce ed eleganza agli interni già molto armoniosi e piacevoli.

