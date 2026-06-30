Dove vedere Francia-Svezia e gli altri sedicesimi dei Mondiali 2026 in diretta

Il 30 giugno 2026 è una data cruciale per i Mondiali 2026, con tre partite dei sedicesimi di finale che promettono emozioni intense. Tra queste, spicca lo scontro tra Francia e Svezia ma non mancano altri match affascinanti come Costa d’Avorio–Norvegia e Messico–Ecuador.

Non solo calcio a undici, perché la giornata riserva spazio anche al futsal, con la finale scudetto tra Meta Catania e L84 Torino. Scopriamo insieme dove vedere tutte queste partite in tv e streaming.

Francia-Svezia: il grande match europeo

Il match tra Francia e Svezia è senza dubbio uno degli appuntamenti più attesi dei sedicesimi di finale. I Bleus guidati da Didier Deschamps arrivano dalla fase a gironi con un bilancio impeccabile: tre vittorie in tre partite, dieci gol segnati e solo due subiti. La squadra francese è in ottima forma, con Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé in grande spolvero.

La Svezia invece, ha avuto un percorso più tortuoso, qualificandosi come una delle migliori terze. Senza Isak Hien per infortunio, i gialloblù dovranno fare affidamento su Viktor Gyökeres e Alexander Isak per cercare di sorprendere i favoriti francesi.

Dove vedere Francia-Svezia

Il match tra Francia e Svezia sarà trasmesso in diretta su Rai 1RaiPlay e DAZN. Il fischio d’inizio è previsto per le 23:00.

Gli altri match dei sedicesimi

Oltre a Francia–Svezia il 30 giugno 2026 saranno in programma altri due match dei sedicesimi di finale. Alle 19:00, Costa d’Avorio e Norvegia si affronteranno in un incontro che promette spettacolo. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Infine, a notte inoltrata, alle 3:00, i padroni di casa del Messico sfideranno l’Ecuador in un match che potrebbe riservare sorprese. Anche questo incontro sarà disponibile in diretta su DAZN.

Il futsal non va in vacanza

Non solo calcio a undici, perché la giornata del 30 giugno 2026 riserva spazio anche al futsal. Alle 20:30, Meta Catania e L84 Torino si sfideranno nella finale scudetto della Serie A Futsal. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max e NOW.

Questa finale rappresenta l’atto conclusivo di una stagione emozionante e deciderà quale squadra si aggiudicherà il titolo di campione d’Italia nel rettangolo indoor.