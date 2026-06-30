GLC 220 d 4Matic AMG Line: prezzo, dotazioni e disponibilità nelle sedi dell’officina

La GLC 220 d 4Matic AMG Line in nero ossidiana è proposta con IVA deducibile e dotazioni AMG: dettagli su consumi WLTP, allestimento, garanzia e punti vendita per prova e ritiro

La proposta commerciale riguarda la Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic AMG Line in colore nero ossidiana vettura nuova e disponibile per consegna immediata. L’offerta indica un prezzo con IVA deducibile e uno sconto commerciale già applicato; sono fornite le specifiche tecniche di consumo ed emissioni secondo la procedura WLTP insieme alla lista dettagliata degli equipaggiamenti di serie e dei pacchetti opzionali installati.

Specifiche tecniche, consumi ed emissioni

Il modello è alimentato a diesel/elettrica e presenta trazione integrale permanente abbinata a un cambio automatico a 9 marce 9G-tronic. Il dato di consumo combinato dichiarato è di 5,1 l/100 km mentre le emissioni combinate di CO2 sono pari a 134 g/km. La vettura rispetta la classe di omologazione EURO6. Va ricordato che i valori WLTP sono stati rilevati in condizioni di omologazione e che il consumo reale può variare in funzione dello stile di guida, del percorso e delle dotazioni selezionate; i valori definitivi saranno riportati nei documenti consegnati con il veicolo.

Equipaggiamenti principali e pacchetti

Tra gli accessori di serie e i pacchetti inclusi figurano elementi estetici e funzionali appartenenti all’allestimento AMG Line Advanced e alle edizioni speciali. L’elenco comprende cerchi in lega AMG da 20″ verniciati in nero con tornitura a specchio, fari LED High PerformanceDigital Light pacchetto NIGHT e pacchetto Chrome per la carrozzeria. Gli interni presentano rivestimenti in pelle e Alcantara o pelle Artico, con sedili sportivi AMG e sedili anteriori climatizzati.

Sistemi di sicurezza e assistenza alla guida

La GLC è dotata di numerosi sistemi attivi: DISTRONIC PLUS per la regolazione automatica della distanza, sistema di assistenza alla frenata attivo, sistema antisbandamento e sensori per il parcheggio anteriori e posteriori con telecamera. Completano la dotazione la telecamera di rilevazione dell’affaticamento, il Modulo di comunicazione 5G per servizi digitali e la predisposizione per Live Traffic information.

Prezzo, condizioni commerciali e garanzia

Il prezzo proposto varia nelle due versioni presenti nelle offerte: un esemplare è indicato a € 63.700 con IVA deducibile e uno a € 64.200 con le medesime condizioni fiscali, entrambe con risparmio segnalato rispetto al listino. L’offerta è legata alla formula di finanziamento denominata “Zero Pensieri” attivabile in concessionaria. Le spese di immatricolazione e l’imposta provinciale di trascrizione non sono incluse nel prezzo indicato. La vettura nuova è coperta dalla garanzia ufficiale della casa per 24 mesi.

Finanziamento e permuta

È possibile finanziare l’importo alle condizioni di mercato indicate dalla concessionaria; in caso di permuta, la concessionaria richiede una scheda tecnica e fotografica del veicolo di permuta (marca, modello, alimentazione, allestimento, cambio, mese/anno di immatricolazione, chilometraggio, tagliandi certificati, numero proprietari e stato gomme), da inviare via email o WhatsApp, per ottenere una valutazione preliminare.

Disponibilità, sedi per la visione e contatti

La vettura è disponibile per visione presso le sedi indicate: RavennaImola (BO)Cesena e Forlì. Prima di recarsi in concessionaria è consigliato telefonare per verificare la collocazione attuale del veicolo. Per informazioni commerciali e appuntamenti è riportato un numero di contatto con orari di apertura specifici; inoltre il gruppo mette a disposizione un link aggregato per restare aggiornati sulle offerte tramite i profili social e il portale aziendale.

Note informative e responsabilità

Viene sottolineato che, pur operando con cura nella redazione degli annunci, potrebbero verificarsi discrepanze tra la descrizione e la vettura effettiva; per questo motivo i dati contrattuali ufficiali e i valori definitivi di consumo ed emissioni saranno consegnati al cliente insieme alla documentazione del veicolo. Per chiarimenti sulle tabelle consumi ed emissioni riferite al ciclo NEDC o WLTP è possibile consultare la guida al risparmio di carburante messa a disposizione dalle autorità competenti.

Se desideri confrontare altre proposte, la pagina dell’usato e le sezioni “offerte” della rete commerciale segnalano ulteriori esemplari della stessa motorizzazione e allestimento, inclusi varianti con NIGHT-PACK o edizioni speciali dedicate ad anniversari della marca.