La DR 6.0 è un SUV dotato di ottime specifiche tecniche ed interni molto ben rifiniti ma con un costo decisamente minore rispetto alle concorrenti. Come abbiamo visto in altre occasioni parlando di automobili prodotte dalla DR si ha la possibilità di ottenere una serie di ottime specifiche ad un prezzo decisamente più basso. Questa scelta sembra essere la più opportuna anche perché il mercato ha sempre più concorrenti. Parlando della 6.0 si deve tenere presente che le misure sono fatte apposta per rendere il viaggio di tutti molto più comodo. Come succede spesso vi sono una serie di elementi che possono essere davvero molto interessanti per il pubblico. Vediamo insieme prezzo, interni e dimensioni della DR 6.0.

DR 6.0 simile alla 5.0 ma con qualche aggiornamento: interni e dimensioni

Parlando delle dimensioni della DR 6.0 è necessario tenere presente che vi sono delle caratteristiche molto importanti perché la vettura misura quattro metri e mezzo e ciò significa che l’abitacolo è spazioso e molto confortevole. Mentre l’aspetto grafico non si discosta molto dalla versione 5.0 con la tipica mascherina brunita. Un altro interessante punto sono i fari che diventano sottili e regolari che si sviluppano in larghezza. Il motore è inoltre aiutato da due prese d’aria sempre poste nel frontale. Il posteriore invece vede il logo decentrato a sinistra sovrastato da due importanti fari a LED collegati insieme al centro.

Le caratteristiche tecniche del DR 6.0 sono in grado di essere molto interessanti per la nicchia di mercato anche se in parte segue sempre il cammino tracciato dal DR 5.0 con una motorizzazione da 1500 cc turbo a benzina CVT a 9 rapporti. Purtroppo manca la versione bi-fuel benzina e metano/GPL.

Quello della DR 6.0 è un prezzo davvero molto conveniente

Dopo interni e dimensioni, è giunta l’ora di scoprire il prezzo della DR 6.0. Tenendo sempre in conto gli altri modelli, il costo si aggira intorno ai 21 000 euro.