DS 3 Hybrid Pallas in promozione: tutto sul finanziamento StyleDrive e i costi reali

Introduzione

La DS 3 Hybrid nella versione Pallas è disponibile con la formula di finanziamento StyleDrive, erogata da Stellantis Financial Services Italia S.p.A. L’offerta è destinata alla clientela privata e vale per i contratti firmati fino al 28 febbraio 2026 presso i concessionari aderenti. Di seguito trovi i numeri principali, i pro e i contro e le scelte possibili alla fine del piano.

Cosa prevede l’offerta

La promozione combina uno sconto sul prezzo di listino con un piano di finanziamento a condizioni prefissate. Sono previste obbligatorietà contrattuali come TAN e TAEG, spese di istruttoria, costi di incasso rata e possibili penali legate al chilometraggio. Alla scadenza si può riscattare l’auto, rifinanziare il residuo o restituirla: la decisione influisce sui costi finali.

Numeri chiave

– Prezzo di listino: 34.350 euro – Prezzo promozionale con finanziamento StyleDrive: 27.922 euro – Anticipo: 6.013 euro – Importo totale del credito: 22.179,80 euro – Durata: 36 rate (35 mensili da 250 euro + rata finale residua di 16.910,90 euro) – Servizio incluso: Identicar per 12 mesi, valore commerciale 271 euro – TAN fisso: 4,99% – TAEG: 6,74% – Spese di istruttoria: 395 euro – Spese di incasso rata: 3,50 euro al mese – Interessi totali stimati: circa 2.960,10 euro – Imposta sostitutiva: 56,44 euro (addebitata con la prima rata) – Importo totale dovuto (capitale + interessi + spese): 25.717,34 euro

Come è strutturato il piano

Si tratta di un finanziamento con rata mensile contenuta e una quota finale rilevante indicata come “valore garantito futuro”. Quel valore residuo è l’importo da versare se si vuole acquisire la proprietà al termine del periodo: in alternativa si può cercare una rinegoziazione, permutare l’auto o restituirla secondo le condizioni previste.

Vantaggi

– Sconto sul listino superiore a 6.000 euro, che rende accessibile una vettura ben rifinita. – Piano con TAN fisso e rate costanti, utile per la pianificazione del bilancio familiare. – Motorizzazione ibrida adatta all’uso urbano, con consumi ridotti grazie al supporto elettrico. – Identicar incluso per 12 mesi, aggiunge servizio senza costi immediati.

Limiti e aspetti critici

– Anticipo di 6.013 euro: impegno iniziale non trascurabile per chi non dispone di liquidità. – Importo totale dovuto superiore al capitale finanziato a causa di interessi e oneri. – Rata finale elevata (16.910,90 euro): bisogna pianificare come coprirla (saldare, rifinanziare, permutare). – Vincoli sul chilometraggio: superare il limite di 30.000 km comporta un addebito di 0,10 euro per ogni chilometro eccedente. – Offerta riservata a clientela privata e non cumulabile con altre promozioni: non sempre è possibile sommare permute o sconti aggiuntivi.

Quando può convenire

Questa soluzione è interessante per chi vuole diluire il pagamento senza rinunciare a un allestimento curato e ha in programma di mantenere la vettura. Conviene se si è in grado di sostenere l’anticipo e se si hanno piani realistici per gestire la rata residuale. Per chi preferisce evitare vincoli o interessi sul lungo termine, altre formule potrebbero risultare più economiche.

Cosa controllare prima di firmare

– Richiedere e leggere la documentazione precontrattuale in concessionaria. – Confrontare il TAEG con altre offerte di mercato per capire il costo reale del finanziamento. – Verificare le clausole su penali, limiti chilometrici, condizioni di restituzione e opzioni di riscatto o rifinanziamento. – Simulare l’impatto dell’anticipo e delle rate sul proprio flusso di cassa, includendo eventuali spese accessorie.

Note operative

Le condizioni sono valide solo per i veicoli e i contratti aderenti alla promozione e subordinati all’approvazione del finanziamento e alla disponibilità dei modelli presso i concessionari. I dettagli definitivi sono quelli indicati nei documenti forniti da Stellantis Financial Services Italia S.p.A.