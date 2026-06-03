Ds N°7: dal banco prova della Formula E alla strada, cosa cambia

Un ritratto della Ds N°7 e del percorso tecnologico che da Satory e dalle gare elettriche arriva alle linee e agli interni del suv prodotto a Melfi.

La storia recente di Ds Automobiles è strettamente connessa alla Formula E: un laboratorio dove si sono sviluppate soluzioni che oggi saltano fuori nei modelli di serie. La nuova Ds N°7 incarna questa eredità, proponendosi come un suv compatto premium che mette insieme carattere sportivo e cura per il comfort.

Dal circuito al processo produttivo

Il lavoro iniziato con la prima generazione di monoposto ha permesso a Ds di acquisire un know-how sia su componenti hardware sia su sistemi software. Nella fabbrica di Satory, in Francia, sono state messe a punto architetture che condividono molti principi con le vetture stradali: il motore elettrico, l’inverter e la gestione elettronica sono elementi su cui il trasferimento tecnologico è più immediato. Questo consente di trasformare le ottimizzazioni nate in pista in benefici concreti per chi guida su strada, ad esempio in termini di autonomia e di efficienza.

Software e controllo come leva

La grande differenza rispetto ad altre categorie motoristiche sta nella libertà di sviluppo del software: in Formula E le squadre possono sperimentare strategie e controlli specifici, un aspetto che per Ds si traduce in algoritmi di gestione dell’energia e nella raffinatezza del controllo inverter. Il risultato pratico è un miglior bilanciamento tra prestazioni e consumi quando la tecnologia passa dall’ambiente di gara al circuito urbano o autostradale.

Il progetto Ds N°7: obiettivi e stile

La Ds N°7 si propone come un modello che vuole conciliare due anime: un temperamento dinamico e una forte identità di design. Prodotta nello stabilimento di Melfi, la vettura mira a unire una silhouette elegante a componenti e software che riflettono l’esperienza maturata in Formula E. L’approccio è non solo estetico, ma anche funzionale: ogni scelta tecnica punta a mantenere un equilibrio tra guida coinvolgente e comfort quotidiano.

Un’altra idea di viaggio

Negli interni la filosofia del brand si traduce in soluzioni dedicate al benessere a bordo: materiali curati, ergonomia progettata per il lungo raggio e sistemi che favoriscono la serenità di guida. Ds definisce questo approccio come l’arte del viaggio, cioè la combinazione tra piacere di guida e atmosfera raffinata, due fattori che rimangono centrali anche quando la piattaforma tecnica deriva dall’esperienza corsaiola.

Dimostrazioni pratiche: Monaco come banco di prova

Mostrare la vettura nel contesto di Monaco non è casuale: il Principato, con le sue strade chiuse e la tradizione legata al lusso e alle competizioni, è un palcoscenico ideale per illustrare come la Ds N°7 si comporti tra curve strette e tratti veloci. È lì che emergono aspetti tecnici come la gestione della frenata rigenerativa e la modulazione delle decelerazioni, che possono fare la differenza nell’esperienza quotidiana di chi guida elettrico.

L’esperienza su strada: cosa si percepisce

Durante un giro sulle vie del Principato, la sensazione riferita dagli ingegneri e dai professionisti che hanno provato la vettura è stata quella di una frenata rigenerativa efficace ma dosata: recupero energetico significativo senza brusche transizioni. Anche la risposta alla guida evidenzia un bilanciamento attento del trasferimento di carico, con cambi di direzione che restano composti pur mantenendo un tono sportivo.

Il valore strategico della partecipazione in Formula E

Secondo i responsabili del programma, la presenza in Formula E non è solo un fatto di immagine: studi indipendenti segnalano un aumento della conoscenza del marchio tra gli appassionati e una percezione di Ds come realtà legata all’elettromobilità. Ma soprattutto, la pista offre la possibilità di validare soluzioni tecniche replicabili sulle auto di serie, un vantaggio competitivo che si traduce in prodotti percepiti come più efficienti e tecnologicamente maturi.

In definitiva, la Ds N°7 rappresenta un esempio di come il mondo delle competizioni elettriche possa alimentare l’innovazione commerciale: dalla gestione dell’inverter fino alla taratura della frenata rigenerativa, il percorso che va da Satory alle linee di produzione di Melfi è la dimostrazione di un trasferimento tecnologico misurabile e concreto.