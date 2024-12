Un omaggio al Made in Italy

La Ducati Panigale V4 Tricolore rappresenta un tributo all’eccellenza italiana, combinando un design audace con tecnologie all’avanguardia. Presentata all’Art Basel Miami Beach, questa moto è un’edizione limitata di soli 1.000 esemplari, caratterizzata da una livrea asimmetrica che richiama la storica 750 F. La colorazione, frutto della collaborazione tra Drudi Performance e il Centro Stile Ducati, unisce il tricolore italiano al bianco e nero della bandiera a scacchi, simbolo di vittoria nel mondo delle corse.

Innovazioni tecniche e prestazioni elevate

Oltre all’estetica, la Panigale V4 Tricolore è dotata di componenti di alta qualità, progettati per migliorare le prestazioni. I cerchi in carbonio a 5 razze riducono il peso di quasi un chilo, aumentando l’agilità e la manovrabilità della moto. Ma la vera innovazione è l’impianto frenante Front Brake Pro, un sistema all’avanguardia che utilizza dischi Brembo T-Drive, derivati direttamente dalle competizioni. Questi dischi, con un diametro di 338,5 mm, offrono prestazioni senza precedenti, rendendo la Panigale V4 Tricolore una delle moto più avanzate sul mercato.

Equipaggiamento e dettagli esclusivi

La nuova Panigale V4 Tricolore non è solo una moto da esposizione, ma è progettata anche per l’uso in pista. Tra le caratteristiche speciali troviamo la frizione a secco, pedane regolabili in alluminio e un modulo GPS. Per gli appassionati delle corse, è possibile equipaggiare la moto con accessori racing, come il tappo serbatoio in alluminio e il coperchio frizione in fibra di carbonio. Ogni esemplare è contraddistinto da una piastra di sterzo in alluminio lavorato, che riporta il numero di serie, rendendo ogni moto unica e preziosa.

Un investimento per i collezionisti

Con un prezzo di 54.000 euro, la Panigale V4 Tricolore non è solo una moto, ma un vero e proprio oggetto da collezione. Ogni esemplare è accompagnato da un certificato di autenticità e da un telo coprimoto dedicato, il tutto presentato in una scatola personalizzata. Questo rende la Panigale V4 Tricolore un investimento non solo per gli appassionati di moto, ma anche per i collezionisti che cercano pezzi unici e di alta qualità.