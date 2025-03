Due nuovi modelli Ducati in arrivo

Ducati, il celebre marchio motociclistico italiano, ha recentemente annunciato l’arrivo di due nuovi modelli di moto da cross, la Desmo250 MX e la Desmo450 MX. Queste novità si aggiungono alla già ricca gamma di motociclette della Casa di Borgo Panigale, promettendo prestazioni elevate e un design all’avanguardia. La Desmo250 MX ha già fatto il suo debutto nel Campionato Italiano Prestige MX, dove ha conquistato un ottimo terzo posto nella classe MX2 grazie alle abilità del pilota Alessandro Lupino.

Performance e caratteristiche della Desmo250 MX

La Desmo250 MX, una moto a 4 tempi, ha dimostrato di avere un grande potenziale nonostante il suo debutto recente. Secondo le parole dello stesso Lupino, la moto ha iniziato a girare solo tre settimane fa, ma ha già mostrato prestazioni promettenti. Durante la gara di Ottobiano, il pilota era in seconda posizione prima di una caduta che ha influenzato il risultato finale. Questo modello è previsto per correre nel 2025, con un possibile debutto sul mercato nel 2026, rendendolo un’opzione interessante per gli appassionati di motocross.

La Desmo450 MX: un modello da tenere d’occhio

Non meno interessante è la Desmo450 MX, la prima moto da cross di Ducati, che ha già fatto il suo esordio vincente nel campionato italiano MX1. Questo modello ha partecipato anche alla prima gara del mondiale MXGP, dimostrando la sua competitività a livello internazionale. La versione destinata al pubblico sarà presentata durante la Ducati World Première 2025, prevista per il 3 aprile. Gli appassionati di moto non possono perdere l’occasione di scoprire questa nuova creazione, che promette di portare l’innovazione e la qualità tipiche di Ducati nel mondo del motocross.

Rimanete aggiornati sulle novità Ducati

Con l’arrivo di questi due modelli, Ducati continua a consolidare la sua posizione nel mercato delle moto da cross, offrendo ai motociclisti opzioni sempre più performanti e tecnologicamente avanzate. Gli appassionati sono invitati a rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e dettagli sui nuovi modelli. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Ducati, dove verranno pubblicate tutte le novità riguardanti il lancio e le caratteristiche delle nuove moto.