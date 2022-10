Ecobonus auto moto 2022, riprende l'incentivo ma solo per motocicli e ciclomotori elettrici. Resta valido anche per le auto fino a fine 2022.

Ripartono gli incentivi statali su auto e moto grazie allo stanziamento di altri 20 milioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per incentivare all’acquisto di auto e moto dotate della propulsione elettrica. In questo articolo vi spieghiamo chi e come sarà possibile usufruirne per cambiare il proprio veicolo.

Ecobonus auto moto 2022: riapertura solo per ciclomotori e motocicli elettrici

La riapertura è destinata all’acquisto di ciclomotori e motocicli dotati di motore elettrico delle categorie L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 con sconti del 30% senza rottamazione e del 40% se si vuole rottamare il vecchio veicolo.

La prenotazione dell’Ecobonus deve essere richiesta dal concessionario sulla piattaforma ministeriale, di conseguenza se si vuole usufruirne e bene rivolgersi a quelli presenti nel proprio territorio.

Può avere diritto all’Ecobonus chiunque acquisti auto, moto o ciclomotori elettrici, anche in leasing purchè mantenga la proprietà per almeno 12 mesi.

Ecco chi ha diritto all’Ecobonus auto moto 2022:

Persone fisiche che acquistano un veicolo elettrico

Persone giuridiche che acquistano veicolo di categoria M1 per attività di car sharing (solo i soggetti dotati di partita iva possono accedere agli incentivi destinati alle persone giuridiche)

PMI che svolgono attività di trasporto in proprio o per conto terzi acquistando veicoli di categoria N1 o N2.

Ecobonus auto moto 2022: le categorie

Categoria M1

Destinate al trasporto di persone dotate di 8 posti a sedere oltre quello del conducente

nuovi di fabbrica

con emissioni di CO2 non superiori ai 135 g/km di classe Euro 6 o superiore

acquistati in Italia dal 16/05 al 31/12 2022

con prezzi di listino non superiori a 1) 35 mila euro per le fascie 0-20 g/km e 61-135 g/km di CO2 2) 45 mila euro per la fascia 20-60 g/km di CO2.

Categoria N1

nuovi di fabbrica

massa totale a terra <3, 5 t

acquistati in Italia nel periodo dal 16/05/ al 31/12 2022

non è previsto un tetto massimo relativo al prezzo del veicolo nuovo

Categoria N2

nuovi di fabbrica

massa totale a terra < a 12

acquistati in Italia dal 16/05 al 31/12 2022

non è previsto un tetto massimo relativo al prezzo del veicolo nuovo

Categoria LE

Da L1 a L7, ciclomotori e motocicli a 2,3,4 ruote senza limiti di potenza

nuovi di fabbrica

elettrici o non elettrici (non elettrici di classe non inferiore alla Euro 5)

acquistati in Italia dal 16/05 al 31/12 2022

non è previsto un tetto massimo relativo al prezzo del veicolo nuovo

Ecobonus auto moto 2022: come ottenere incentivi

Gli incentivi si possono richiedere in quattro passaggi

Prenotazione : il concessionario/rivenditore dopo essersi registrato alla piattaforma procede con la prenotazione del contributo per ogni veicolo e, in base alle disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata. Erogazione : il concessionario/rivenditore riconosce al suo cliente il contributo tramite compensazione del prezzo d’acquisto. Rimborso : Il costruttore/importatore rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato. Recupero : Il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore tutta la documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito di imposta.

LEGGI ANCHE: