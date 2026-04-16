Edizione limitata Ferrari Trento per il gran premio di Suzuka: eleganza e freschezza

La collaborazione tra il mondo delle corse e quello dell’enologia trova nella versione riservata a Suzuka una sintesi evidente: si tratta di un spumante firmato Ferrari Trento, proposto come etichetta in tiratura limitata per rendere omaggio al Gran premio giapponese. Questa bottiglia è pensata per chi cerca un calice che sappia raccontare sia la vivacità tipica delle gare sia l’attenzione tecnica che caratterizza i prodotti d’eccellenza.

Nel bicchiere si riconosce immediatamente la mano del produttore: la proposta privilegia la freschezza e la fragranza, elementi che rendono lo spumante versatile e adatto a momenti celebrativi. L’approccio sensoriale e la scelta produttiva riflettono un intento preciso: trasferire in ogni sorso sensazioni che richiamano dinamismo, precisione e pulizia aromatica.

Composizione e metodo di produzione

La base dell’etichetta è netta e definita: il blend è composto al 100% da Chardonnay, selezionato per offrire finezza e adattabilità. La presa di spuma avviene con il metodo classico, la tecnica tradizionale che prevede la rifermentazione in bottiglia e contribuisce allo sviluppo di una complessità maggiore. Questo approccio enfatizza la linearità del profilo gustativo pur garantendo profondità e struttura.

Uvaggio e ispirazione

La scelta del 100% Chardonnay non è casuale: questo vitigno permette di ottenere un equilibrio tra componente fruttata e mineralità, ideale per un’etichetta che si vuole elegante ma comunicativa. L’ispirazione motoristica è evidente nell’intento di rendere il vino brillante e scorrevole, proprio come una vettura ben messa a punto che ricerca performance senza rinunciare allo stile.

Affinamento e ruolo dei lieviti

Le bottiglie restano a contatto con i propri lieviti per 36 mesi, un periodo prolungato che favorisce l’evoluzione aromatica. L’espressione affinamento sui lieviti indica il tempo in cui il vino riposa sulla fecce della rifermentazione, processo durante il quale avviene l’autolisi dei lieviti e si generano note tipiche come quelle biscottate o di frutta secca.

Profilo sensoriale e abbinamenti

All’analisi visiva il vino mostra un colore giallo paglierino luminoso e un perlage fine e persistente che contribuisce alla sensazione di freschezza. Al naso emergono toni di frutta matura accompagnati da sentori più evoluti, riconducibili alla crosta di pane e alla nocciola, segno dell’autolisi e del tempo trascorso sui lieviti. Queste componenti rendono il bouquet complesso ma immediato.

Percezione al palato

In bocca la trama è fresca ed equilibrata: la componente acida sostiene una struttura elegante, mentre il finale propone ricordi agrumati e una lieve nota minerale che favorisce la persistenza. È un profilo pensato per accompagnare differenti portate senza prevalere, mantenendo comunque un carattere riconoscibile che lo rende adatto anche come vino da cerimonia.

Consigli di servizio e disponibilità

Questo spumante si presta come vino tutto pasto, ideale con antipasti di mare, piatti a base di pesce crudo e preparazioni leggere che richiedono freschezza e sapidità. Allo stesso tempo, la sua eleganza lo rende perfetto per i brindisi nelle grandi occasioni. Per preservarne le qualità è consigliabile conservare le bottiglie in un luogo fresco e al riparo dalla luce, evitando sbalzi termici.

Produzione limitata

Si tratta di una edizione in tiratura limitata: la disponibilità sul mercato è ridotta e chi desidera procurarsene una bottiglia dovrebbe rivolgersi a rivenditori selezionati o ai canali ufficiali del produttore. La natura rarità dell’etichetta ne aumenta il valore simbolico per gli appassionati e per i collezionisti che apprezzano i legami tra sport e territorio.