Jeep Avenger ha rappresentato il primo tentativo della casa statunitense, di proprietà del gruppo Stellantis di entrare in un mercato relativamente nuovo ma già ricco di valide pretendenti, ovvero quello dei baby-suv che tanto vanno di moda perché garantiscono altezza da terra connettività e stile. Vincitrice del premio Car of the year 2023 vediamo come è arrivata al 2025.

LEGGI ANCHE: Monitorare la temperatura del motore, l’importanza della telecamera ad infrarossi

Jeep Avenger, qual’è la gamma 2025

Jeep Avenger entra nel 2025 con un portfolio di modelli ristretto ma comunque pienamente adatto al periodo dato che la vettura è disponibile sia con motore ibrido che elettrico.

La gamma ibrida ha due diverse trazioni e potenze, quella da 100 cavalli con trazione anteriore e la 4XE con una potenza di 136 cavalli e la trazione integrale. Il motore elettrico ha una potenza di 28 cavalli ed i cambi di marcia sono fluidi grazie alla trasmissione eDCT con paddle al volante.

La Avenger Elettrica trionfa in termini di coppia, avendo 260 Nm e naturalmente gode di uno spunto migliore, copre lo scatto da 0 a 100 in 9 secondi contro gli oltre 10 della controparte ibrida. La nota dolente è l’autonomia che si ferma a 400 km, considerata però la natura prettamente urbana dell’auto è un dato, che seppur basso, può bastare.

A livello di sicurezza vi sono ADAS di livello 2 e nei modelli in vendita dal 2024 vi è anche l’alert per i cartelli stradali che comunque si può disattivare direttamente dal volante.

LEGGI ANCHE: Skoda Octavia MHEV, un’auto per famiglie e professionisti

Prezzi sopra la media

Un grosso punto a sfavore della scelta di Avenger come auto per la famiglia sono i prezzi. La versione ibrida ha un prezzo di partenza di 31.950 euro, la controparte elettrica parte da 39.900 euro.

Cifre importanti che con qualche optional scollinano i 35 mila euro per la ibrida e si avvicinano ai 45.000 per l’elettrica, dato il tipo di veicolo la spesa è importante quindi secondo noi bisogna essere davvero convinti di volerla.