Esplora i Cronografi TAG Heuer Ispirati al Leggendario Ayrton Senna: Un Tributo al Mito della Formula 1

La passione per le corse e l’innovazione si fondono in un esclusivo segnatempo: il TAG Heuer Formula 1 Chronograph x Senna. Questo orologio è un omaggio a uno dei più grandi piloti di Formula 1 di tutti i tempi, Ayrton Senna. Con un design audace e materiali di alta qualità, rappresenta l’essenza della competizione e la costante ricerca della perfezione.

Design e materiali di alta qualità

Il Formula 1 Chronograph x Senna è caratterizzato da una cassa in titanio grado 2 rivestito in DLC nero, un materiale che coniuga leggerezza e resistenza. La lunetta in carbonio forgiato aggiunge un tocco di modernità e prestazioni, mentre i dettagli nei colori giallo e verde evocano il leggendario casco di Senna. Questa combinazione di elementi riflette anche le sfide affrontate sulle piste di corsa.

Funzionalità avanzate

All’interno di questo cronografo si trova il calibro automatico Heuer 16, dotato di funzione cronografo e una riserva di carica di 42 ore. Il quadrante nero spazzolato è arricchito da tre contatori, con il contatore dei 30 minuti in evidenza a ore 12, decorato con una lancetta gialla. Gli indici rodiati, rivestiti in Super-LumiNova, garantiscono leggibilità anche in condizioni di scarsa luminosità.

Un altro aspetto distintivo è il cinturino in caucciù giallo, progettato per richiamare le prese d’aria delle monoposto. Questo non solo conferisce un aspetto sportivo, ma assicura anche comfort e praticità durante l’uso quotidiano. Con una resistenza all’acqua fino a 200 metri, questo modello è perfetto per gli appassionati di sport acquatici.

Versioni in edizione limitata

TAG Heuer ha presentato anche una versione più sobria, il Formula 1 Chronograph x Senna Quartz, che mantiene l’essenza del pilota ma con un design più discreto. Questa variante da 43 mm vanta un bracciale in acciaio S/EL, lo stesso indossato da Senna, sottolineando il legame tra il marchio e la leggenda delle corse.

Specifiche e dettagli distintivi

Il quadrante di questo modello è caratterizzato da una finitura sunray nera, con una lunetta tachimetrica che riporta il logo “SENNA” inciso. I tre contatori, disposti a ore 3, 6 e 9, sono colorati con tonalità che richiamano la bandiera brasiliana. Un orologio progettato per la precisione, con un movimento al quarzo che assicura un’affidabilità senza pari per chi ama la puntualità.

Un legame che dura nel tempo

Ogni orologio della collezione porta sul fondello l’incisione del volto di Ayrton Senna, simbolo indelebile della sua eredità. Questo dettaglio rappresenta un tributo al campione, ma anche un legame duraturo tra TAG Heuer e la famiglia Senna che perdura da oltre trent’anni. La campagna Designed to Win di TAG Heuer è ispirata a una delle frasi più celebri del pilota: «Non sono progettato per arrivare secondo o terzo. Sono progettato per vincere».

Il TAG Heuer Formula 1 Chronograph x Senna è quindi non solo un orologio, ma una celebrazione della velocità, dell’eleganza e dell’innovazione. Si tratta di un must-have per tutti gli appassionati di corse e collezionisti di orologi.