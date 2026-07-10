Esportazioni auto Cina: giugno 2026 segna un nuovo primato mondiale

A giugno 2026, la Cina ha esportato oltre un milione di auto, segnando un nuovo record storico. Scopri come il paese asiatico sta dominando il mercato globale delle automobili.

La Cina continua a dominare il mercato globale delle automobili, raggiungendo un nuovo record storico a giugno 2026. Per la prima volta, il paese asiatico ha superato la soglia di un milione di veicoli esportati in un solo mese, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader nel settore automobilistico.

Questo risultato rappresenta un ulteriore passo avanti per l’industria cinese, che sta rapidamente conquistando quote di mercato in tutto il mondo. La crescita delle esportazioni è un segnale chiaro del ruolo sempre più centrale della Cina nel panorama automobilistico globale.

Esportazioni in crescita: i numeri record di giugno 2026

Secondo i dati diffusi dalla China Association of Automobile Manufacturers (Caam) a giugno 2026 sono stati esportati 1,037 milioni di veicoli con un incremento dell’11,6% rispetto a maggio e del 75,1% su base annua. Questo risultato supera ampiamente le previsioni iniziali, dimostrando una crescita sostenuta e costante.

Nei primi sei mesi del 2026, le esportazioni complessive hanno raggiunto 5,096 milioni di veicoli in crescita del 65,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La Cina ha superato Germania e Giappone, diventando il primo esportatore mondiale di automobili, con un aumento significativo delle esportazioni annuali.

L’ascesa delle auto elettrificate

Un altro dato significativo riguarda la composizione delle esportazioni. A giugno, i veicoli a nuova energia (Nev) che comprendono auto elettriche e ibride plug-in, hanno raggiunto quota 523 mila unità con un aumento del 160% rispetto a un anno fa. Per la prima volta, le Nev rappresentano oltre la metà delle esportazioni mensili cinesi, indicando una forte domanda globale per veicoli elettrificati.

Nel semestre, le esportazioni di Nev hanno toccato 2,355 milioni di unità in aumento del 120% su base annua, arrivando a rappresentare il 46,2% dell’intero export automobilistico cinese. Questo trend riflette l’attenzione crescente verso la mobilità sostenibile e la competitività delle tecnologie cinesi nel settore.

I fattori del successo cinese

Il successo delle esportazioni cinesi è attribuibile a una combinazione di fattori industriali e commerciali. La Cina può contare su una filiera completa per le auto elettriche, con costi particolarmente competitivi nella produzione di batterie, motori elettrici ed elettronica di controllo. Tecnologie avanzate come l’architettura a 800 Volt, il giga casting e le batterie sviluppate internamente permettono ai costruttori cinesi di competere anche nella fascia alta del mercato europeo.

Sul fronte dei prodotti, i marchi cinesi stanno sfruttando il ritardo accumulato da molti costruttori tradizionali nella transizione verso l’elettrico, proponendo modelli dotati di ricarica ultraveloce, sistemi avanzati di assistenza alla guida e contenuti tecnologici molto competitivi. Questo approccio innovativo sta attirando sempre più consumatori in tutto il mondo.

Le sfide future e le incognite per la seconda parte del 2026

Nonostante il momento favorevole, gli analisti ritengono che il ritmo di crescita possa rallentare nella seconda metà del 2026. Tra i principali fattori di rischio figurano le misure commerciali introdotte dall’Unione Europea, comprese le indagini antisussidi sui veicoli elettrici cinesi e i nuovi meccanismi legati alle emissioni di carbonio. Inoltre, il confronto con una base di confronto già molto elevata nella seconda parte del 2026 potrebbe influenzare i risultati futuri.

Secondo Cui Dongshu segretario generale della China Passenger Car Association (Cpca) dopo l’attuale fase di forte espansione, l’export di auto cinesi dovrebbe evolvere verso una crescita più moderata, ma comunque sostenuta. Questo indica che, nonostante le sfide, la Cina continuerà a giocare un ruolo cruciale nel mercato globale delle automobili.