Euro NCAP 2025: quali auto sono sicure per la tua famiglia?

Nel 2025, Euro NCAP continua la sua missione di garantire sicurezza sulle strade europee, portando alla luce risultati sorprendenti dai suoi crash test. Con criteri sempre più severi e metodi di valutazione all’avanguardia, quest’anno sono emersi difetti inattesi in alcuni modelli di SUV e citycar. Scopriamo insieme quali auto hanno brillato e quali hanno deluso! 💬✨

Le performance dei nuovi modelli

Partiamo con il costruttore cinese CHERY, che ha lanciato sul mercato europeo i suoi SUV di fascia media, il TIGGO 7 e il TIGGO 8. Sulla carta sembrano ottimi, con un buon rapporto prezzo-dotazione, ma i test di sicurezza hanno rivelato problemi sotto la carrozzeria. Durante i crash test, l’airbag laterale del TIGGO 7 non ha funzionato come previsto, compromettendo la sicurezza dei passeggeri più giovani. Dopo un primo intervento, il secondo test ha mostrato un ulteriore malfunzionamento: l’airbag si è addirittura sganciato. Risultato finale? Solo quattro stelle su cinque, un punteggio deludente per modelli che ambivano a molto di più. Unpopular opinion: ci si aspetterebbe di più da un marchio che punta a conquistare il mercato europeo!

Passando a Hyundai, la nuova Inster ha suscitato un certo interesse grazie al suo design moderno e a un prezzo accessibile. Anche se ha ottenuto una valutazione di quattro stelle, il test con barriera laterale ha rivelato che la porta lato guida si è sbloccata, evidenziando un punto debole. Nonostante questo, ha mostrato buoni risultati nella protezione dei bambini, dimostrando che ci sono sempre margini di miglioramento. Chi altro ha notato che le case automobilistiche stanno iniziando a mettere la sicurezza dei più piccoli al primo posto? 🚗💖

Un occhio alla Ford

Il Ford Tourneo Courier ha fatto il suo debutto nei crash test con risultati deludenti. La protezione del passeggero posteriore era insufficiente, con un punteggio nullo in quell’area. Tuttavia, Ford ha preso sul serio queste critiche, apportando modifiche significative ai sistemi di ritenuta. Il risultato? Un passaggio da tre a quattro stelle nei test successivi, una vera testimonianza di come i feedback possano portare a cambiamenti reali e miglioramenti nella sicurezza! Plot twist: a volte, le critiche possono davvero fare la differenza!

I campioni della sicurezza

Nonostante le sfide, cinque modelli hanno raggiunto il massimo punteggio di cinque stelle Euro NCAP. Tra questi, spicca il Polestar 4, un SUV coupé elettrico che ha ottenuto un punteggio straordinario del 92% per la protezione degli occupanti adulti. Questo è un chiaro segno di quanto la sicurezza sia diventata una priorità per i produttori. Questo è giving me vibes di un futuro più sicuro per tutti noi!

Al secondo posto, troviamo l’MG P9 EV, un pick-up elettrico che ha impressionato con un 91% di protezione per gli adulti e un 83% nei sistemi ADAS. Anche il compatto ZEEKR 7X ha raggiunto le cinque stelle con punteggi simili, evidenziando una buona protezione per adulti e bambini. Non possiamo dimenticare l’Omoda 9, che ha brillato con il 90% nella protezione degli adulti. Infine, il Lynk & Co 02 ha dimostrato un’eccellente sicurezza passiva e un punteggio elevato nei sistemi di assistenza alla guida. Chi non vorrebbe viaggiare in una di queste auto? 🚗✨

In conclusione, i test di Euro NCAP di quest’anno sono un mix di sorprese e conferme. È chiaro che la sicurezza non è mai troppa e che dobbiamo sempre tenere d’occhio le valutazioni quando si tratta di scegliere la nostra prossima auto. E voi, quale auto avreste scelto alla luce di questi risultati? Fatemi sapere nei commenti! 💬 #AutoSicure #EuroNCAP