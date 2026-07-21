European Universities Games 2026: Salerno capitale dello sport universitario europeo

Salerno si è trasformata in un palcoscenico internazionale con l’apertura degli European Universities Games 2026 un evento che unisce sport, cultura e dialogo tra i popoli. Fino al primo agosto, la città campana ospiterà oltre quattromila tra atleti, tecnici e dirigenti provenienti da 171 università di 32 Paesi europei.

La cerimonia inaugurale, tenutasi in Piazza della Libertà, ha visto sfilare le delegazioni di tutti i Paesi partecipanti, accompagnate dalla mascotte Splash un’onda che simboleggia il mare di Salerno e la sua anima sempre in movimento. La serata è stata un tripudio di musica, spettacoli e omaggi al Mediterraneo, simbolo di incontro tra i popoli.

Un evento di portata internazionale

Il rettore dell’Università di Salerno, Virgilio D’Antonio, ha ricordato le parole di Nelson Mandela: «Lo sport ha il potere di cambiare il mondo». Salerno e la Campania diventano così la capitale dello sport universitario europeo, un riconoscimento che sottolinea il valore della manifestazione come occasione di pace e dialogo tra i popoli.

Il sindaco Vincenzo De Luca ha sottolineato il valore della manifestazione come occasione di pace e dialogo tra i popoli, richiamando anche il dramma dei bambini di Gaza. «Questo evento ci fa conoscere un pezzo d’Europa e conferma Salerno come città di pace», ha dichiarato.

La cerimonia inaugurale: spettacolo e fair play

La cerimonia inaugurale è stata un vero e proprio spettacolo, con musica, videoproiezioni, effetti luminosi e coreografie che hanno accompagnato il pubblico fino ai momenti più solenni. Tra i momenti più emozionanti, la sfilata delle delegazioni, con le bandiere delle università partecipanti a rappresentare non solo i rispettivi Paesi, ma anche i valori del fair play, dell’inclusione e della conoscenza reciproca.

Dopo i saluti istituzionali, il programma è proseguito con uno spettacolo ispirato al mare e si è concluso con il concerto dei Les Votives, il gruppo rivelazione di X Factor, accolto dal caloroso applauso del pubblico.

La palma simbolo dell’edizione 2026

Simbolo degli European Universities Games 2026 è la palma di piazza della Libertà, scelta come emblema di una manifestazione che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Un’immagine che rappresenta una Salerno aperta, accogliente e proiettata verso il Mediterraneo, capace di trasformare un evento sportivo in un’opportunità di crescita culturale, sociale ed economica.

La macchina organizzativa ha coinvolto Università degli Studi di Salerno, CUS Salerno, ADISURC, FederCUSI, Regione Campania, Comune di Salerno e numerose altre istituzioni. La cerimonia inaugurale è stata curata dal Cerimoniale dell’Università degli Studi di Salerno, coordinato da Danilo Cunsolo, mentre un ruolo determinante per l’organizzazione dell’Ateneo è stato svolto dall’ingegnere Gaetano De Stefano.

Le competizioni interesseranno tredici discipline sportive, distribuite in altrettanti comuni della Campania, confermando la dimensione diffusa di una manifestazione destinata a lasciare un’eredità ben oltre il piano agonistico. Tra gli studenti-atleti che si confronteranno nei prossimi giorni ci sono i professionisti, i ricercatori, gli imprenditori e gli amministratori di domani.

Salerno inaugura così molto più di una competizione internazionale. Per due settimane diventa il crocevia di un’Europa giovane che sceglie di riconoscersi nei valori dello studio, dello sport e della convivenza. È forse questa l’eredità più significativa che gli European Universities Games lasceranno alla città: la consapevolezza che il dialogo tra i popoli può nascere anche da una corsa, da una partita o da una semplice stretta di mano.