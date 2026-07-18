Geely E2 in Italia: caratteristiche, prezzi e concorrenti della nuova elettrica

Geely, il colosso cinese che controlla marchi come Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr e Lynk & Co., sta facendo un ingresso deciso nel mercato europeo con la sua nuova elettrica compatta, la Geely E2. Con un prezzo di partenza di 19.900 euro questa vettura punta a conquistare una fetta significativa del mercato delle auto elettriche, offrendo un equilibrio tra qualità e prezzo.

La E2, nota in Cina come Xingyuan e in alcuni mercati come EX2, è già un successo in patria, con oltre 465.000 unità vendute nel 2026. Ora, Geely punta a replicare questo successo in Europa, dove il mercato delle auto elettriche è in forte crescita. Con un’autonomia che va dai 252 km della versione Pro ai 345 km delle versioni Max e Ultra, la E2 si posiziona come un’alternativa interessante per chi cerca un’auto elettrica compatta e pratica.

Design e dimensioni: un equilibrio perfetto

La Geely E2 misura 4,13 metri di lunghezza posizionandosi tra le vetture più grandi del segmento B. Questo le permette di offrire un’abitabilità superiore rispetto a concorrenti come la Dacia Spring (3,70 m) e la Leapmotor T03 (3,62 m). Il design è moderno e pulito, con linee equilibrate e una carrozzeria a cinque porte tradizionale.

Uno dei punti di forza della E2 è la praticità. Con un bagagliaio da 375 litri e un frunk anteriore da 70 litri offre più spazio rispetto a molte delle sue concorrenti. Ad esempio, la BYD Dolphin Surf ha un bagagliaio da 308 litri, mentre la Citroën e-C3 ne offre 310.

Prestazioni e autonomia: cosa offre la Geely E2

La Geely E2 è disponibile in tre versioni: Pro, Max e Ultra. La versione Pro monta un motore da 82 CV alimentato da una batteria LFP da 35,35 kWh con un’autonomia WLTP di 252 km. Le versioni Max e Ultra adottano invece un motore da 116 CV e una batteria da 47,14 kWh portando l’autonomia fino a 345 km WLTP.

Una caratteristica distintiva della E2 è la trazione posteriore un elemento raro in questa fascia di prezzo. La ricarica raggiunge 6,6 kW in corrente alternata e 70 kW in corrente continua, valori nella media della categoria. La E2 pesa tra 1.290 kg e 1.365 kg a seconda della versione, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni e efficienza.

Prezzi e concorrenti: come si posiziona la Geely E2

La Geely E2 ha un prezzo di partenza di 19.900 euro per la versione Pro, salendo a 21.900 euro per la Max e 23.900 euro per la Ultra. Questi prezzi sono validi fino al 31 luglio e comprendono uno sconto di 1.000 euro sul listino.

Tra le principali concorrenti della E2 ci sono la Dacia Spring con un prezzo di partenza di 17.900 euro la Leapmotor T03 a 18.900 euro la BYD Dolphin Surf a 19.790 euro la Citroën e-C3 a 20.490 euro e la Ford Puma Gen-E a 33.250 euro. La E2 si posiziona quindi in una fascia di prezzo competitiva, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo.

Il mercato delle auto elettriche compatte è in forte crescita in Europa, con un aumento del 49% nei primi cinque mesi del 2026. La Geely E2 arriva in un momento favorevole, con un’offerta sempre più ampia e una crescente domanda di veicoli elettrici. Con il suo prezzo aggressivo e le sue caratteristiche, la E2 potrebbe diventare una delle opzioni preferite per chi cerca un’auto elettrica compatta e pratica.