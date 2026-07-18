La riproduzione in miniatura della Fiat 132 Special 1800: dettagli e storia

La Fiat 132, nata nel 1972 come erede della 125 rappresentò un passo significativo verso il segmento delle berline medio-alte. Con il suo design elegante e spazioso, la 132 incarnò l’essenza delle ammiraglie italiane degli anni ’70. Oggi, Laudoracing ha reso omaggio a questo capolavoro automobilistico con una riproduzione in scala 1:18 della versione Special 1800 del 1973.

Un capolavoro di fedeltà e dettaglio

La riproduzione in scala della Fiat 132 Special 1800 colpisce immediatamente per la sua accuratezza. Ogni dettaglio tecnico, dal cofano lungo al volume posteriore ben definito è stato riprodotto con precisione. La mascherina frontale con i quattro fari circolari, i paraurti cromati e le cornici sono fedeli all’originale, così come i cerchi che riproducono il disegno originale Fiat. Le gomme hanno la giusta sezione, evitando quell’effetto ‘giocattolo’ che spesso caratterizza le riproduzioni di auto d’epoca.

Le tinte scelte per la riproduzione – amarantochampagnebeigeblu e bianco – richiamano i colori che popolavano le strade e i parcheggi degli anni ’70. Gli elementi grafici in coda sono nitidi e proporzionati, contribuendo alla verosimiglianza generale del modello.

Un interno fedele all’originale

L’interno della Fiat 132 Special 1800 è altrettanto accurato. La plancia con inserto effetto radica, il volante a due razze la strumentazione e la leva del cambio sono riprodotti con cura. I sedili nelle tonalità caratteristiche dell’epoca, seppur insoliti oggi, rappresentano una scelta in linea con il gusto del tempo. Le forme morbide delle imbottiture sintetizzano bene quella sensazione di comfort che costituiva uno dei punti di forza della 132.

La riproduzione in scala 1:18 della Fiat 132 Special 1800 è un modello dedicato ai veri appassionati. La ricerca di Laudoracing nel preservare una parte della memoria automobilistica nazionale rischierebbe altrimenti di essere dimenticata. Questo modello convince per la sua fedeltà storica l’accuratezza delle forme e la qualità dell’abitacolo.

Se sei un collezionista di auto italiane, puoi già pre-acquistare la riproduzione sul sito ufficiale del costruttore al prezzo di 123,90 euro. Le consegne sono previste nel periodo natalizio.