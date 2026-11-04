Il Gran premio di Brasile 2026 arriva su Sky Sport con un weekend ricco di azione, analisi e il documentario dedicato al campione Kimi Antonelli.

Il Gran premio di Brasile torna a São Paulo per la ventunesima tappa del campionato mondiale di Formula 1, segnando il debutto da campione di Kimi Antonelli. L’appuntamento, che si svolge dal giovedì 5 al domenica 8 novembre, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Il weekend si apre giovedì alle 17:30 con la consueta conferenza stampa dei piloti, seguita alle 19:30 da un Paddock Live Pit Walk che permette di vedere da vicino le macchine in pista. Venerdì è dedicato alle prove libere: la prima sessione si svolge alle 16:30, la seconda alle 20:00, con intermezzi di Paddock Live per analisi in tempo reale. Sabato pomeriggio, alle 15:30, parte la terza libera, seguita da un Warm Up alle 18:15 e, infine, le qualifiche alle 19:00. Il gran finale arriva domenica alle 18:00 con la gara, accompagnata da Paddock Live Post-Gara, debriefing, notebook e la consueta puntata di Race Anatomy alle 21:15.

Il team di commentatori e le analisi tecniche su Sky Sport

La telecronaca è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da Marc Gené e Roberto Chinchero nella cabina di commento. Per le analisi tecniche intervengono ex piloti e giornalisti specializzati: Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, mentre le inviate Mara Sangiorgio e Davide Camicioli alternano reportage in studio e in pista durante la stagione. Dopo la gara, la rubrica Race Anatomy, condotta da Fabio Tavelli, ricostruisce i momenti chiave e le dichiarazioni dei protagonisti, offrendo una visione completa dell’evento.

Altri appuntamenti motoristici su Sky questo weekend

Il fine settimana motoristico di Sky non si limita alla Formula 1. L’ultima gara stagionale del World Endurance Championship si disputa a Monza: le 6 Ore di Monza partiranno domenica 8 novembre alle 11:00 su Sky Sport Max. Parallelamente, dal 5 all’8 novembre si svolge la Champions Charity Race, organizzata nell’ambito dell’EICMA di Milano. Le quattro tappe della corsa benefica saranno trasmesse su diversi canali Sky: giovedì 5 e venerdì 6 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Max, sabato 7 su Sky Sport Max, e domenica 8 su Sky Sport Mix.

Speciale “Kampione”: il cammino di Kimi Antonelli

Per celebrare il nuovo titolo mondiale, Sky Sport propone lo speciale “Kampione”, una rassegna completa della stagione di Kimi Antonelli. Il documentario ricostruisce le tappe fondamentali che hanno portato l’italiano al trionfo, un risultato che riporta la nazionale al vertice dopo i successi di Alberto Ascari 73 anni fa. Lo speciale è disponibile ogni giorno su Sky Sport F1 e può essere rivisto on-demand, permettendo agli appassionati di rivivere le emozioni di una stagione storica.

Tutto questo, insieme a highlights, aggiornamenti in tempo reale e contenuti esclusivi, è accessibile tramite le piattaforme Sky: Google Discover, canale WhatsApp, SkyLightsRoom per gli Highlights e le offerte promozionali attive. Un weekend imperdibile per gli amanti della velocità.